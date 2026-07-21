La actriz, recordada por su protagónico en Patito Feo, quedó en el centro de las críticas en redes sociales luego de haber publicado un mensaje de felicitación al seleccionado español tras la final del Mundial 2026. A través de una serie de videos, explicó los motivos de su mensaje, rechazó los ataques masivos que recibió y reafirmó su compromiso e identidad con la Argentina.
Tras la polémica felicitación a España, Laura Esquivel rompió el silencio: “Me duele profundamente”
La actriz realizó un contundente descargo en sus redes sociales luego de recibir una ola de 'hate' por felicitar al seleccionado español tras el triunfo en la final de la Copa del Mundo.
El mensaje que desencadenó la tormenta en redes
Tras el pitazo final del partido decisivo del Mundial 2026 en el que la Selección Argentina cayó por 1 a 0 frente a España, las redes sociales se transformaron en un espacio de duelo colectivo y frustración para millones de hinchas argentinos. En ese contexto de sensibilidad extrema, Laura Esquivel compartió una historia en su cuenta de Instagram con un breve texto: “Felicidades querida España, estoy muy feliz por ustedes, lxs adoro”.
Lo que la artista planteó como una muestra de empatía deportiva derivó de inmediato en una ola de mensajes agresivos e insultos. Según detalló la propia Esquivel, la gran mayoría de quienes ingresaron a agredirla no eran seguidores habituales de su perfil, sino usuarios que entraron exclusivamente a dejarle comentarios hostiles sin mirar sus publicaciones posteriores, en las cuales también había dedicado palabras de aliento hacia la Albiceleste.
El descargo de la actriz: "Intentó manipularse la información"
Horas después de la polémica, Laura Esquivel grabó una serie de videos para dar su versión y aclarar el sentido de sus dichos. "Ayer cuando terminó el partido, realmente no tenía palabras para expresar la tristeza que sentía de saber que seguramente iba a ser el último mundial de Messi", reconoció al inicio de su descargo.
Sobre la decisión de felicitar al conjunto rival, sostuvo: "Dentro de ese pensamiento, lo que sí tenía muy seguro dentro de mi cabeza es saber que tenía que felicitar al país que había ganado. Creo que no tiene nada de malo, nada de negativo. Ojalá pudiéramos hacer eso, ¿no? Siempre. En vez de crear separación, poder reconocer".
Asimismo, reveló que la publicación hacia el país europeo respondió inicialmente a un contexto de mensajes negativos que venía recibiendo desde el exterior: "Mirá cómo es la vida, que este comentario lo había puesto porque me estaban en realidad bardeando de otros países, de muchos países menos de Argentina. Y esto lo había puesto porque sentía todos los comentarios negativos y los mensajes por privado que recibía de otros países".
En esa línea, remarcó cómo se desvirtuó la situación en el entorno digital: "Mirá cómo a veces después todo se da vuelta y se intenta manipular la información y demás. Comprobemos siempre toda la data, miremos todo lo que la gente comunica y de lo que no sabemos, tratemos de ser un poco más respetuosos con los mensajes que mandemos".
Reivindicación de su identidad y reflexión final
Ante el volumen de las agresiones, que calificó de un nivel desmedido, la actriz decidió reafirmar de manera categórica su arraigo nacional: "Quiero que sepan que yo nací en Argentina, me crie en Argentina, vivo en Argentina, elijo mi país cada día, salgo adelante, pago mis impuestos en mi país y lo represento no solo en mi propio país, sino también afuera, en el exterior".
Sobre los motivos para hacer pública su aclaración, expresó: "Sentía la necesidad de tener que hablar más allá de que no era necesario, pero más que nada porque me duele profundamente que hoy en día pase esto con un comentario que causó mucha sensibilidad en muchas personas, así que lo lamento si lo sintieron así".
Finalmente, cerró su reflexión con un matiz de humor y desdramatización sobre el impacto del episodio: "Después de haber hecho todas estas historias, que me encanta poder haber expressed lo que siento en este momento, pienso igual: ¿A quién le importa lo que piense yo de la final del mundial?".