Hay hitos que marcan la carrera de un artista, pero pocos tienen el peso emocional de representar la voz de todo un país en el evento deportivo más importante del planeta. Días después de conmover a millones de compatriotas al entonar el Himno Nacional Argentino en la previa de la gran final del Mundial 2026 frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, María Becerra volvió a sacudir las redes sociales.
Así María Becerra le contaba a sus padres que iba a cantar el Himno en la final del Mundial
La artista quilmeña compartió la intimidad de un anuncio histórico que conmovió a sus seguidores. Los detalles de su preparación vocal y el estreno de su nuevo documental.
Esta vez, lo hizo desde el plano más íntimo: la referente absoluta del género urbano publicó el video en el que le reveló a sus padres y familiares más cercanos la histórica propuesta. Con la pregunta directa '¿Qué tienen que hacer el 19 de julio?', la "Nena de Argentina" inició una videollamada que transformó la rutina de su hogar en lágrimas y abrazos compartidos a la distancia.
Una logística a contrarreloj impulsada por la Scaloneta
Detrás del imponente despliegue técnico y la sobriedad con la que Becerra se paró frente a la audiencia global en los Estados Unidos, existió una verdadera carrera contra el tiempo que obligó a reorganizar toda su agenda. La artista se encontraba en plena gira de festivales por Europa, cumpliendo compromisos comerciales en España, cuando llegó la sorpresiva convocatoria.
La definición se gestó de forma imprevista y en tiempo récord. Fueron los propios jugadores de la Selección Argentina quienes manifestaron expresamente su deseo de que María fuera la encargada de interpretar el símbolo patrio antes del inicio del encuentro decisivo. Ante el pedido del plantel, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el comité organizador de la FIFA agilizaron de manera acelerada los trámites burocráticos y la coordinación de un vuelo privado que la trasladara directo a Nueva York para cumplir el sueño.
La exigencia vocal y el vínculo con la Fórmula 1
Para estar a la altura de una acústica monumental ante un estadio colmado, la preparación vocal fue sumamente rigurosa. En este camino, la cantante contó con el respaldo indispensable de su entrenadora y preparadora de voz, la prestigiosa profesional Katie Viqueira.
La elección de Viqueira no pasó desapercibida en los ámbitos del espectáculo y el deporte nacional. La entrenadora es, además, la madre de la reconocida actriz y cantante Maia Reficco, figura juvenil vinculada recientemente a las portadas periodísticas del país por su relación sentimental con el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto. Bajo la tutela técnica de Viqueira, Becerra pulió los matices de una interpretación que buscó emocionar desde la sobriedad y el respeto patrio.
Orgullo nacional frente a las críticas externas
El impacto de la presentación no se limitó únicamente a los noventa minutos de juego. En los días posteriores a la obtención del certamen, la figura de la quilmeña quedó en el centro del debate internacional debido a una ola de manifestaciones negativas y discursos de rechazo hacia la delegación y los ciudadanos argentinos. Fiel a su estilo genuino, María utilizó sus plataformas digitales para fijar una postura clara y pacífica, alejándose de cualquier confrontación directa.
'No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto', expresó la artista en sus canales oficiales, invitando a quienes promueven prejuicios externos a visitar las tierras locales para constatar la hospitalidad de su gente. Con la confirmación de este detrás de escena, la intérprete reafirmó un camino consagratorio que ya incluía hitos como sus cuatro estadios de River Plate y su paso por Times Square, consolidando un momento que, según afirmó, se guardará en el corazón para siempre.