La música internacional despidió este jueves a una de las voces más reconocidas del pop y el rock de las últimas décadas.
Murió Bonnie Tyler a los 75 años: el adiós a la voz de “Total Eclipse of the Heart”
La cantante galesa falleció en un hospital de Portugal, donde permanecía internada tras sufrir complicaciones de salud derivadas de una cirugía intestinal. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial.
Bonnie Tyler, la cantante galesa que alcanzó fama mundial con éxitos como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, murió a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía internada desde hacía varias semanas por un cuadro de salud complejo. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado oficial
Una internación prolongada y un comunicado de su familia
El fallecimiento se produjo de manera inesperada luego de las complicaciones derivadas de una perforación intestinal que obligó a la artista a someterse a una cirugía de urgencia durante el mes de mayo.
Tras la intervención, Tyler permaneció internada en el Hospital de Faro, en la región portuguesa del Algarve, donde recibía tratamiento.
El sitio oficial de la cantante había informado en mayo que la operación se había realizado de urgencia y que la recuperación demandaría tiempo.
Días después, otro comunicado explicó que los médicos decidieron inducirle un coma como parte del tratamiento y, posteriormente, en junio, su familia informó que había salido de ese estado aunque continuaba en terapia intensiva y con un pronóstico reservado.
Finalmente, este jueves la familia confirmó el desenlace mediante un mensaje difundido en sus canales oficiales.
"La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada".
En el mismo comunicado, los allegados solicitaron privacidad para atravesar el duelo y adelantaron que brindarían más información en los próximos días.
Hasta el momento no se difundió un parte médico con mayores precisiones sobre la enfermedad que motivó la internación ni se dio a conocer el nombre del profesional tratante. La información oficial únicamente señaló que la muerte estuvo relacionada con las complicaciones del cuadro clínico por el que permanecía hospitalizada.
Una voz inconfundible que marcó a varias generaciones
Nacida como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Skewen, Gales, Bonnie Tyler construyó una carrera de casi cinco décadas y se convirtió en una de las artistas más representativas del pop-rock internacional.
Su particular voz rasposa, que terminó siendo su sello distintivo, surgió tras una intervención en las cuerdas vocales realizada en la década de 1970. Lejos de perjudicar su carrera, esa característica terminó convirtiéndose en una de sus principales marcas artísticas.
El salto definitivo a la fama llegó en 1977 con It's a Heartache, aunque el reconocimiento mundial se consolidó en 1983 con Total Eclipse of the Heart, composición de Jim Steinman que encabezó los rankings en numerosos países y continúa siendo una de las baladas más populares de la historia de la música.
A ese éxito se sumaron otros temas emblemáticos como Holding Out for a Hero, If You Were a Woman (And I Was a Man), Here She Comes y Loving You's a Dirty Job (But Somebody's Gotta Do It).
A lo largo de su trayectoria editó 18 álbumes de estudio, obtuvo tres nominaciones a los premios Grammy y recibió múltiples distinciones en la industria musical británica. En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión y, en 2022, fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por sus aportes a la música.
Aunque sus mayores éxitos se concentraron entre finales de los años setenta y la década de 1980, Tyler continuó ofreciendo conciertos y grabando discos durante las últimas décadas, especialmente en distintos países de Europa, donde conservaba una sólida base de seguidores.
Su último álbum de estudio fue publicado en 2021 y hasta este año mantenía presentaciones programadas, que debieron ser canceladas tras el deterioro de su estado de salud.
Con su fallecimiento, el mundo de la música pierde a una intérprete que dejó una huella reconocible por su estilo vocal y por canciones que trascendieron generaciones. Sus composiciones continúan formando parte de la historia del pop y del rock, manteniendo vigente un legado que sigue siendo referencia para artistas y público de todo el mundo.