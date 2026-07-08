Una de las parejas más consolidadas de la escena artística de Hollywood llegó a su fin. La actriz Margaret Qualley y el músico y productor discográfico Jack Antonoff se separaron luego de casi tres años de matrimonio, según confirmó la revista People.
Margaret Qualley y Jack Antonoff se separaron tras casi tres años de casados
La revista People confirmó la ruptura de la actriz y el productor musical, calificada por su entorno como un momento "turbulento". Los rumores se habían encendido luego de la ausencia de Qualley en el reciente casamiento de Taylor Swift.
Los rumores de una crisis comenzaron a sonar con fuerza tras la reciente e imponente boda de Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, celebrada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.
Antonoff, estrecho colaborador y amigo íntimo de la cantante pop, asistió al enlace acompañado por su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff, lo que encendió las alarmas por la notable ausencia de su esposa.
Mientras el productor celebraba en Manhattan, los portales de espectáculos ubicaron a la actriz de La sustancia y Las cosas por limpiar en las afueras de Nueva York, específicamente en las localidades de Woodstock y Kingston, paseando con una amiga y su mascota.
Aunque algunas especulaciones ligaban su ausencia a compromisos laborales —debido al rodaje de la película de terror sobrenatural King Snake en Arkansas—, fuentes cercanas a la pareja ratificaron al medio estadounidense que la relación atraviesa un momento “turbulento”, aunque una segunda fuente aclaró que ambos se encuentran "resolviendo las cosas".
Una historia de amor que inspiró canciones
El romance entre la actriz de 31 años y el líder de la banda Bleachers, de 42, comenzó en agosto de 2021 cuando fueron fotografiados juntos en Brooklyn. Tras oficializar el noviazgo en 2022, la pareja pasó por el altar en agosto de 2023 en una exclusiva ceremonia en Nueva Jersey, que contó con invitados de la talla de Lana Del Rey, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne y la propia Taylor Swift.
La intensidad del vínculo había sido retratada por el propio Antonoff, quien confesó públicamente que supo que se casaría con Qualley desde "el segundo" en que la vio. Incluso la cantante Lana Del Rey les dedicó en 2023 la canción titulada “Margaret”, donde retrató los inicios del flechazo.
Por su parte, Qualley siempre se mostró sumamente elogiosa con el productor en las entrevistas de prensa, asegurando que él la hacía sentir "segura y cómoda" y que representaba el fin de la soledad que había sentido en sus relaciones previas. Hasta el momento, los representantes de los artistas no han emitido comentarios oficiales sobre la separación.