Taylor Swift y Travis Kelce se han casado oficialmente. La pareja celebró su boda el viernes en la ciudad de Nueva York, casi tres años después de conocerse.
Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden
La pareja contó con una gran cantidad de invitados famosos, entre ellos Gigi Hadid y Bradley Cooper, y Adam Sandler ofició su boda.
“Taylor y Travis no tuvieron damas de honor ni padrinos. En su lugar, su hermano Austin Swift fue el padrino de Taylor y Jason Kelce el padrino de Travis”, declaró un portavoz de Swift el viernes, confirmando la boda. “La ceremonia reunió a ambas familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler”.
La boda se celebró en el Madison Square Garden, en el centro de Manhattan, donde unas pantallas situadas fuera del recinto mostraron un mensaje de celebración alrededor de las 19:20 hora local: "¡JUST&T SE CASARON!".
Según el portavoz de Swift, tanto Swift como Kelce lucieron diseños de alta costura de Christian Dior, creados por Jonathan Anderson. Swift también llevó joyas de Cartier y zapatos de Christian Louboutin. Louboutin diseñó además la mayoría de los zapatos que Swift usó durante su gira mundial Eras Tour.
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