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Hito en la música pop

Olivia Rodrigo destronó a Taylor Swift y rompió un récord histórico en Spotify

El tercer álbum de la artista estadounidense alcanzó las 82 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y superó la marca que "Folklore" mantenía imbatible desde 2020.

Olivia Rodrigo destronó a Taylor Swift y rompió un récord histórico en Spotify. Foto: Reuters.Olivia Rodrigo destronó a Taylor Swift y rompió un récord histórico en Spotify. Foto: Reuters.
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El escenario de la música pop a nivel global experimentó un cambio histórico en las plataformas digitales. Olivia Rodrigo consiguió un hito que durante casi seis años se consideró inalcanzable dentro de la industria musical.

Con el lanzamiento de su tercer trabajo de estudio, titulado You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love, la artista estadounidense rompió el récord del álbum femenino más escuchado en la plataforma Spotify durante sus primeras 24 horas de disponibilidad, una marca que pertenecía a Taylor Swift.

El nuevo proyecto discográfico de Rodrigo registró un total de 82 millones de reproducciones en su jornada de debut. De esta manera, desplazó del primer puesto a Folklore, el álbum que Swift presentó en julio de 2020.

El impacto del estreno se vio reflejado inmediatamente en las métricas de la plataforma, donde tres de las canciones del nuevo material ocuparon los tres primeros lugares del Top 50 Global de manera simultánea.

Olivia Rodrigo performs on the Other stage at Worthy Farm in Somerset during the Glastonbury Festival in Britain, June 25, 2022. REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAYEl tercer álbum de Olivia alcanzó las 82 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Foto: Reuters.

El fin del mito de "Folklore"

La relevancia de esta cifra radica en la estabilidad que el récord anterior había mantenido en el tiempo. En 2020, en el contexto de la pandemia, Taylor Swift publicó Folklore de forma sorpresiva, sin anuncios previos ni estrategias de promoción tradicionales. Aquella campaña atípica generó un debut de 80 millones de reproducciones en un solo día.

Debido a las condiciones particulares del mercado en ese momento, diversos analistas del sector consideraban que las circunstancias que rodearon dicho lanzamiento eran irrepetibles. Durante más de un lustro, esa cifra funcionó como una barrera que ningún otro lanzamiento de artistas femeninas de primera línea, como Billie Eilish o Sabrina Carpenter, había logrado modificar.

taylor swift folkloreTaylor Swift estrenó folklore en plena pandemia en 2020 y rompió récords.

De la influencia a la autonomía musical

La trayectoria de Olivia Rodrigo estuvo vinculada en sus comienzos a la influencia de Swift. En la etapa inicial de su carrera, la ex actriz de Disney manifestó públicamente su admiración por las composiciones de Swift.

El estilo narrativo de sus canciones, centrado en detalles personales y vivencias adolescentes, motivó a que la prensa especializada la catalogara frecuentemente como una continuidad natural del legado de Taylor.

Los lazos entre ambas incluyeron apariciones públicas conjuntas y publicaciones de apoyo mutuo en redes sociales. Sin embargo, la dinámica cambió tras el lanzamiento de "Deja Vu", una canción del primer disco de Rodrigo.

Ante las similitudes detectadas con el tema "Cruel Summer" de Swift, se formalizó una disputa legal que concluyó con la inclusión de Taylor Swift en los créditos de autoría del tema, lo que dio inicio a versiones sobre un distanciamiento entre los equipos de trabajo.

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Consolidación en la escena global

Recientemente, Rodrigo desmintió la existencia de un conflicto personal, aclarando que los desacuerdos legales se gestionaron estrictamente a nivel corporativo entre sus representantes. Esta aclaración coincidió con el desarrollo de una etapa de consolidación para su carrera, que incluyó su participación en la edición argentina del festival Lollapalooza 2025.

El nuevo registro de reproducciones sitúa a la artista en un plano de competencia directa dentro de los principales mercados globales, prescindiendo de las comparaciones iniciales que marcaron su debut en la industria musical.

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