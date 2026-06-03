Sabrina Carpenter solicitó una orden judicial después de que William Applegate, de 31 años, intentara abrir por la fuerza la puerta de su casa el 23 de mayo de 2026. El incidente formó parte de una serie de actos de acoso y vigilancia, que según documentos judiciales y testimonios policiales, comenzaron al menos alrededor del 20 de abril de este año.
Sabrina Carpenter denunció por hostigamiento a un acosador en Los Ángeles
La justicia dictó la medida luego de que un hombre intentara ingresar por la fuerza a la vivienda de la cantante. La artista declaró sentir una "angustia emocional grave y continua" ante la fijación del implicado.
La artista, su hermana y la pareja de esta están actualmente protegidas por una orden judicial provisional que restringe el acercamiento del acusado.
El principal episodio ocurrió cuando Applegate se presentó en la residencia y trató de abrir la puerta. Según el documento judicial recogido por NBC News, el acusado fue confrontado por el personal de seguridad privada y en ese momento agredió a un guardia.
Applegate, además, se negó a retirarse y afirmó que conocía a la cantante y que ella lo esperaba. Las fuentes describieron esta afirmación como “totalmente falsa y delirante”.
El equipo de seguridad y la policía de Los Ángeles intervinieron rápidamente. Según The Guardian, Applegate únicamente abandonó el lugar tras la llegada de los agentes, quienes procedieron a su detención por allanamiento de morada. Sin embargo, la conducta no cesó.
En los días siguientes, el acusado volvió a aparecer en el vecindario y permaneció en su vehículo estacionado, reclinando el asiento para no ser identificado, como describió la propia Carpenter en su declaración judicial.
El patrón de acoso contra la artista se desarrollaba desde al menos el 20 de abril de 2026. De acuerdo con la información publicada en los medios locales, Applegate elegía lugares de estacionamiento cada vez más cercanos a la casa. Fue identificado por imágenes de cámaras de seguridad y reiteró intentos de acercamiento, incluso tras su primera detención.
La insistencia del acusado se reflejó no solo en los intentos de acceso, sino en su constante presencia alrededor de la vivienda. Esta situación generó hostigamiento permanente para la víctima y su entorno familiar, incluida su hermana Sarah Carpenter.
Temor, repercusiones y declaraciones
En los documentos presentados ante la justicia y reproducidos por ambos medios, Sabrina Carpenter expuso el grave impacto emocional experimentado por los hechos. “Su patrón de acoso, allanamiento y vigilancia me causó angustia emocional grave y continua, y temo lo que pueda hacer si no es restringido por el tribunal”, manifestó la artista en su declaración, según The Guardian.
Carpenter también advirtió sobre la peligrosidad de la fijación de Applegate. “Su insistencia delirante de que me conoce y que yo lo esperaba demuestra una fijación peligrosa, delirante e irracional”, subrayó en el escrito, reflejando la magnitud de la amenaza.
El detective Peter Doomanis, del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), afirmó que el comportamiento de Applegate “muestra las características de un individuo obsesivo y fijado, que representa un riesgo serio y creciente”.
Respuesta judicial
El tribunal del condado de Los Ángeles emitió la orden de alejamiento provisional el 1° de junio de 2026, prohibiendo al acusado acercarse a menos de 91 metros de Sabrina Carpenter, su hermana y la pareja de esta, así como de la residencia, lugar de trabajo y vehículo de la artista.
Tras el arresto de Applegate por allanamiento de morada —delito calificado como falta en la jurisdicción local— las autoridades remitieron el caso a la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles, que determinará si procede la presentación formal de cargos, según NBC News.
Se programaron dos audiencias judiciales: una en el ámbito civil el 17 de junio de 2026, relativa a la extensión de la orden de alejamiento, y otra penal el 18 de junio de 2026 para abordar el proceso por allanamiento.