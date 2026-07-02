La modelo y actriz británica Cara Delevingne sorprendió al admitir públicamente que mantuvo una relación sentimental con Amber Heard en el momento en que esta última atravesaba su conflictivo proceso de divorcio de Johnny Depp.
Cara Delevingne confirmó un romance con Amber Heard durante el divorcio de Johnny Depp
La modelo y actriz británica rompió el silencio tras casi una década de rumores. Aseguró que los celos "volvían loco" al protagonista de Piratas del Caribe y habló de su presente musical antes de su llegada a la Argentina.
La revelación se produjo durante una entrevista en el podcast del periodista Louis Theroux. Allí, Delevingne no esquivó la pregunta sobre las versiones que circularon durante años y aclaró cómo se dieron los hechos.
Según detalló, el vínculo amoroso no se inició cuando coincidieron en el rodaje de la película London Fields, sino una vez que el matrimonio entre Heard y Depp ya se había roto de manera definitiva. No obstante, la modelo recordó el impacto de la situación en la intimidad de la expareja: "Creo que los celos lo volvían loco. En ese momento no pasaba nada. Después del divorcio, sí", sentenció.
El fantasma de los celos
La confesión de Delevingne cobra una relevancia particular debido a que este supuesto romance fue uno de los temas más comentados de manera informal durante el mediático juicio por difamación que enfrentó a Depp y Heard en 2022, aunque ninguna de las partes involucradas lo había validado de forma directa hasta este momento.
En la misma charla, la artista también profundizó en aspectos más íntimos y oscuros de su vida, repasando sus graves problemas de adicción, el posterior proceso de rehabilitación que debió atravesar y el camino que la llevó a reconstruir su presente.
La mención de los celos de Depp coincide con la tónica de las declaraciones que se ventilaron en las cortes de Virginia hace unos años, donde la desconfianza del actor rodeaba constantemente a la ex protagonista de Aquaman. Con este testimonio, Delevingne despeja una de las grandes incógnitas de la cronología de aquella escandalosa separación.
Adicciones, superación y su debut musical
Hoy, alejada de los momentos más difíciles de su pasado y tras consolidar una notable carrera que incluyó desfiles para las marcas de lujo más importantes del mundo y roles protagónicos en películas como Ciudades de papel y Escuadrón Suicida, Delevingne se encuentra enfocada en una nueva faceta artística.
La británica decidió apostar fuertemente por su carrera como solista en la música con el lanzamiento de sus recientes sencillos "I Forgot" y "Out of My Head".
Este proyecto musical es el que motivará su primera visita a la Argentina. La multifacética artista fue confirmada oficialmente como una de las figuras principales de la grilla del festival Primavera Sound Buenos Aires, el cual se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre, marcando su esperado debut sobre los escenarios locales.