Amber Heard rompió el silencio sobre el conflicto judicial con Johnny Depp

Amber Heard volvió a referirse públicamente al juicio que mantuvo con su exmarido Johnny Depp, uno de los escándalos judiciales más resonantes de Hollywood en los últimos años. La actriz habló en el documental Silenced, presentado en el Festival de Sundance, donde reflexionó sobre las consecuencias que enfrentó tras denunciar situaciones de abuso.
La producción, dirigida por Selina Miles, aborda distintos casos de mujeres que atravesaron procesos judiciales luego de realizar denuncias por abuso y acoso sexual. En ese contexto, Heard se refirió a la denuncia que presentó contra Depp y al posterior giro del caso, que derivó en una demanda por difamación en su contra.
“Esto no se trata de mí. Perdí la capacidad de hablar. No estoy aquí para contar mi historia. No quiero contarla. De hecho, ya no quiero usar mi voz. Ese es el problema”, expresó la actriz en el film proyectado este fin de semana en Sundance.
El impacto delproceso judicial
Durante el documental, Heard recordó lo que vivió en el primer juicio celebrado en Londres, donde enfrentó a Depp en una demanda impulsada por el actor contra el diario británico The Sun. Según relató, en aquel momento consideró hablar públicamente, sin dimensionar las consecuencias que eso tendría para su vida.
Heard habló sobre lo que siente acerca del futuro. Crédito: REUTERS.
“Recuerdo que al final del juicio surgió la idea de decir algo a la prensa. Me preguntaron si estaba y pensé que si me tiraban cosas en contra mía, todo se haría más evidente. No entendía que la situación pudiera empeorar tanto para mí, como mujer, al usar mi voz”, sostuvo.
En otro tramo de su testimonio, Heard habló sobre la fortaleza que encuentra al observar a otras mujeres alzar la voz frente a situaciones de desigualdad. “Me da fuerza ver a otras personas luchar. Mujeres lo suficientemente valientes como para abordar el desequilibrio de poder. Al ver la cara de mi hija crecer y comenzar a vivir poco a poco, creo que eso puede ser mejor”, manifestó.
Silenced pone el foco en el uso de las leyes de difamación en distintos países y cómo estas pueden ser empleadas para ir en contra de sobrevivientes de abuso. En la película también participa la abogada internacional de derechos humanos Jennifer Robinson, quien trabajó con Heard cuando Depp inició acciones legales contra The Sun.
El conflictoentreHeardy Depp
La relación entre Amber Heard y Johnny Depp terminó en 2016, cuando la actriz solicitó el divorcio y presentó una orden de restricción temporal en medio de acusaciones de violencia de género. Meses después, ambos alcanzaron un acuerdo económico por 7 millones de dólares.
Depp y Heard llegaron a un acuerdo de 7 millones de dólares. Crédito: REUTERS.
En 2019, Depp demandó a Heard por difamación a raíz de un artículo de opinión que ella publicó en The Washington Post en 2018. Dos años antes, en 2020, el actor había perdido una demanda contra The Sun, cuyo tribunal consideró “sustancialmente ciertas” las acusaciones publicadas.
El conflicto judicial se trasladó a Estados Unidos en 2022, en un juicio de seis semanas en el que ambas partes se acusaron mutuamente de abuso físico, emocional y psicológico.
Finalmente, Heard fue declarada responsable de tres cargos de difamación y condenada a pagar 10,35 millones de dólares, mientras que Depp debió abonar 2 millones tras perder uno de los reclamos de la contrademanda. El conflicto concluyó con un acuerdo privado entre las partes.