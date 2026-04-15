Lena Dunham, creadora de la exitosa serie de HBO “Girls”, revolucionó las redes sociales al confirmar de manera indirecta que su relación con el productor musical Jack Antonoff terminó gracias al vínculo que este tenía con la cantante Lorde. El supuesto affaire entre la artista y su productor fue uno de los rumores más comentados de la cultura pop de esta generación.
Lena Dunham rompió el silencio y confirmó el romance entre Jack Antonoff y Lorde
La actriz y guionista dio detalles inéditos sobre el final de su relación con el productor musical. Además, confirmó la teoría que los fans sostuvieron por años: el inicio del polémico romance con la cantante mientras ellos todavía convivían.
"Famesick": los secretos revelados
La revelación llegó a través de un fragmento de su nuevo libro de memorias titulado “Famesick”. En él no solo habló sobre su pasado amoroso. También escribió sobre su relación tóxica laboral con Adam Driver, actor que interpretó a su interés amoroso en Girls, su enemistad con Jenni Konner, la productora de la serie, y cómo atravesó la cancelación que recibió tras publicar su primer libro.
Antonoff, actualmente casado con la actriz Margaret Qualley, y Dunham terminaron su relación en el 2018, al mismo tiempo que se encontraba trabajando con Lorde en el álbum Melodrama.
Dunham utilizó su libro para exponer la vulnerabilidad que sintió al ver cómo el productor destinaba su atención a una joven cantante, a quien se refiere despectivamente como una "teen pop star".
Los detalles de la separación
El comienzo del fin se dio cuando regresó a la casa que compartían tras una de sus muchas consultas médicas.
"Un día regresé a casa de una prueba de densidad ósea y la encontré desparramada en nuestro sofá seccional, llorando en el regazo de Jack mientras él le decía que 'tus años adolescentes son para experimentar' en un tono tan reconfortante que casi me hizo llorar a mí. Hacía tanto tiempo que no me hablaba con ese tipo de generosidad expansiva", expuso en sus memorias.
Sin mencionar nombres, la actriz relata sentirse como “un fantasma” al ver la conexión entre su entonces novio y la joven cantante. Esa “conexión” no solo la notaba ella, sino que expresa estar al tanto de un “power point” hecho por fanáticos que rastreaba la cercanía entre ellos.
“No estaba prestando atención, pero Internet sí lo estaba, y crearon algunos PowerPoints bastante increíbles sobre el tema. Tan convincentes que me hicieron replantearme eventos en los que yo misma había estado presente”, reveló.
En el libro, Dunham recordó una pelea en la que la pareja decide tomarse un tiempo, a pesar de que ambos vivían en la misma casa. Fue allí cuando las bases de su relación se vieron manchadas, debido a que “ciertos límites” sobre estar con otras personas, eran ambiguos.
Al mismo tiempo, escribió que “si hubiera querido, quizás habría visto que Jack no los estaba observando tan detenidamente como yo”.
Finalmente, confiesó que le fue infiel a Antonoff con un amigo de la infancia: “Decidí en ese momento que lo único que podía salvarme era ser deseada”.