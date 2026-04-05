El universo de Hollywood tiene una nueva pareja protagónica. Luego de semanas de intensos rumores y un perfil bajo que mantuvo a los fanáticos en vilo, Dakota Johnson fue fotografiada a los besos con el músico Tucker Pillsbury, mundialmente conocido por su nombre artístico Role Model.
Dakota Johnson y Role Model a los besos, ¿nuevo romance en Hollywood?
Tras meses de especulaciones y su separación definitiva del líder de Coldplay, la actriz fue captada de forma apasionada junto al cantante Tucker Pillsbury en California.
Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, no dejan lugar a dudas: el romance es un hecho.
La escena ocurrió este fin de semana en un estacionamiento de Los Ángeles, a la salida del exclusivo restaurante italiano Little Dom’s. Según los reportes de los testigos presenciales, la pareja se mostró sumamente afectuosa, compartiendo abrazos, risas y gestos de complicidad que ratifican la excelente química que existe entre ambos tras el final de sus relaciones anteriores.
Un adiós definitivo a la era Chris Martin
Para los seguidores de la protagonista de "50 Sombras de Grey", esta confirmación marca el cierre de un capítulo extenso y mediático. La actriz, de 36 años, mantuvo una relación de casi ocho años con el líder de Coldplay, Chris Martin, con quien incluso llegó a convivir y proyectar un futuro matrimonial.
Sin embargo, tras varias crisis que no pudieron superar, la pareja puso punto final a su historia a mediados de 2025.
Desde aquel momento, Johnson se había enfocado exclusivamente en su carrera profesional y en la producción de nuevos proyectos, manteniendo su vida privada bajo un hermetismo total. Fue recién en enero de este año cuando comenzaron a surgir las primeras pistas que la vinculaban con el joven artista del género indie pop.
¿Quién es Role Model?
Tucker Pillsbury, de 28 años, es una de las figuras más frescas y ascendentes de la escena musical estadounidense. Bajo el seudónimo de Role Model, ha logrado cautivar a una audiencia joven con letras confesionales y una estética muy cuidada. Su ascenso a la fama se consolidó con álbumes como Rx y su más reciente trabajo Kansas Anymore, donde explora las distintas facetas del amor y el desamor.
Antes de su vínculo con la hija de Melanie Griffith, el cantante mantuvo una relación de tres años con la reconocida creadora de contenido Emma Chamberlain. Curiosamente, el acercamiento entre Dakota y Tucker se habría dado en un entorno laboral, ya que ambos comparten elenco en una de las producciones cinematográficas más esperadas de la temporada para una plataforma de streaming.
Una nueva apuesta al amor
El encuentro captado por los flashes no fue una salida solitaria; la pareja compartió parte de la velada con un círculo íntimo de amigos antes de retirarse juntos del lugar. Los presentes destacaron que, lejos de esconderse de las cámaras, ambos caminaron tomados de la mano, disfrutando con naturalidad de la noche californiana.
Con esta confirmación, la pareja se posiciona como una de las más influyentes de la industria actual. Mientras el público procesa el fin de la etapa de Dakota con el músico británico, el presente parece sonreírle a la actriz, quien ha encontrado en la frescura y el talento de Role Model un nuevo motivo para celebrar en su vida personal.