Eva Marie Saint, la actriz ganadora del Oscar que protagonizó clásicos de Hollywood como "On the Waterfront" y "North by Northwest", murió a los 102 años.
Dolor en Hollywood: murió Eva Marie Saint
La actriz falleció el martes por causas naturales, rodeada de familiares y seres queridos en su casa de Los Ángeles. Era la ganadora del premio Oscar de mayor edad que seguía con vida y una de las últimas estrellas que quedaban de la época dorada del cine estadounidense.
Saint ganó el Premio de la Academia a la mejor actriz de reparto por su debut cinematográfico en el drama criminal de 1954 del director Elia Kazan, On the Waterfront; interpretando a Edie Doyle, la brújula moral de la película e interés amoroso del boxeador convertido en estibador, un personaje conflictivo interpretado por Marlon Brando.
Cinco años después, interpretó a la femme fatale Eve Kendall, seduciendo peligrosamente al enredado ejecutivo publicitario interpretado por Cary Grant en el thriller de espías de Alfred Hitchcock, Con la muerte en los talones.
Falleció el martes por causas naturales, rodeada de familiares y seres queridos en su casa de Los Ángeles, según confirmó Jeff Sanderson, representante de la familia.
Hasta su muerte, Saint fue la ganadora del Oscar de mayor edad que seguía con vida y una de las últimas estrellas que quedaban de la época dorada de Hollywood.
Comenzó su carrera en la televisión en directo a finales de la década de 1940, y también ganó un premio Emmy en 1990 por su papel estelar como la rica viuda Lil Van Degan Altemus en la serie People Like Us.
Nacido en Newark, Nueva Jersey, en 1924, Saint tenía la intención original de convertirse en maestro antes de desarrollar una pasión por el teatro.
Se formó en Nueva York en el Herbert Berghof Studio y luego en el Actors Studio, cuna del método de actuación, cofundado por Kazan.
El debut consagratorio junto a Brando
Saint irrumpió en la escena de Hollywood con su interpretación de la dulce pero resuelta Edie en el clásico de Kazan, On the Waterfront.
Su compañero de reparto, Brando, era un actor de método muy intenso, y Saint admitió haberlo encontrado "adorable", pero también "un poco aterrador".
"Sentí que podía ver a través de mí", declaró a Turner Classic Movies (TCM) en una entrevista de 2013.
Al aceptar su premio Oscar estando embarazada de nueve meses, Saint bromeó: "¡Puede que tenga al bebé aquí mismo!".
No se equivocó, ya que dio a luz a su hijo apenas dos días después.
Sin embargo, su elección para interpretar a una de las heroínas frías y calculadoras de Hitchcock en su obra maestra, Con la muerte en los talones, fue considerada una sorpresa.
El cineasta inglés era conocido por ser muy exigente con sus actrices protagonistas.
"Trabajó conmigo desde fuera hacia dentro", dijo Saint.
"Mi cabello, mi maquillaje, mis zapatos, mis joyas, mi bolso, mis guantes, todo. Y solo con crear esa apariencia para mí, me dio la sensación de ser una espía."
Los críticos han argumentado que su personaje ayudó a crear el arquetipo de rubia sofisticada, segura de sí misma sexualmente e inteligente que muchas "mujeres Bond", como se las ha conocido, siguieron posteriormente en las películas de 007.
Otros proyectos y pausa familiar
Saint también coprotagonizó junto a Paul Newman la película Éxodo de Otto Preminger en 1960, y junto a Warren Beatty en All Fall Down de John Frankenheimer.
Pero luego redujo su ritmo de trabajo mientras criaba a su familia con su esposo, el director Jeffrey Hayden.
Medio siglo después, Saint regresó a la gran pantalla como la madre adoptiva de Clark Kent en la exitosa película de 2006 Superman Returns, cuando ya tenía más de 80 años.
Posteriormente, participó en la película de fantasía sobrenatural Winter's Tale, junto a Colin Farrell y Russell Crowe, y en el drama sobre monjas Mariette in Ecstasy de 2019.
Todo esto ocurrió tras ganar un premio Emmy en 1990 por su papel en la miniserie de televisión People Like Us, ambientada en la alta sociedad neoyorquina.
Saint, que tiene dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood por su trabajo en cine y televisión, dijo que su larga trayectoria como actriz le había dado a su trabajo una profundidad adicional.
"Cuanto más vives, más inteligente te vuelves, porque has estado presente, has visto cosas", declaró una vez a TCM.
"Has pasado por diferentes experiencias emocionales en tu vida y, con suerte, ahora entiendes mejor las cosas."
"Y eso te convierte en una mejor actriz."
El matrimonio de Saint con Hayden duró 65 años, hasta la muerte de él en 2016, y le sobreviven sus dos hijos.