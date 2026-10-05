Tenía 90 años

Murió Zulema Galperín, la actriz que brilló en “Chiquititas”, “Gasoleros” y “Envidiosa”

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Con una extensa carrera iniciada en los años 90, participó en producciones de cine, televisión, teatro y plataformas, además de mantener un fuerte vínculo con la actividad gremial y la formación artística.