Zulema Galperín murió a los 90 años. La noticia fue confirmada este lunes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad con la que la artista mantuvo un vínculo durante años.
Murió Zulema Galperín, la actriz que brilló en “Chiquititas”, “Gasoleros” y “Envidiosa”
La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Con una extensa carrera iniciada en los años 90, participó en producciones de cine, televisión, teatro y plataformas, además de mantener un fuerte vínculo con la actividad gremial y la formación artística.
Galperín desarrolló una extensa carrera en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad. Entre sus últimos trabajos se encuentra su participación en Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani.
La despedida de la Asociación de Actores
La Asociación Argentina de Actores y Actrices comunicó el fallecimiento de la intérprete y destacó su recorrido profesional en distintos ámbitos de la actuación.
Desde la entidad también remarcaron el vínculo que Galperín mantuvo con la institución. Señalaron su participación sostenida en actividades, su interés por continuar formándose y su presencia en elecciones y asambleas.
Galperín estaba afiliada a la Asociación desde el año 2000. Durante ese período participó de propuestas del Centro de Jubilados, actividades de formación y diferentes espacios de la entidad.
Sus trabajos en televisión
La actriz comenzó su recorrido profesional en la actuación durante la década de 1990, después de haber trabajado en tareas administrativas. En 1997 participó del taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio y, a partir de entonces, continuó vinculada a distintos trabajos y espacios de formación.
En televisión integró los elencos de producciones como Verdad consecuencia, Gasoleros, Primicias, Epitafios, Infómanas, Viudas e hijos del rock and roll y Buenos chicos. También participó de la miniserie En París.
Uno de sus personajes más reconocidos fue la llamada “abuela cocainómana”, que interpretó en Préstico, el ciclo de sketches de Sebastián Presta que formaba parte de Duro de domar, conducido por Roberto Pettinato.
Teatro y cine
En teatro, Galperín formó parte de Fango negro, de José Gabriel Núñez, bajo la dirección de César Sambataro. La obra, presentada por el grupo Clan-Destino, transcurría dentro de un colectivo que recorría Buenos Aires mientras los espectadores asumían el rol de pasajeros.
También actuó en Motivos para levantarse por la mañana, de Germán Akis y Raúl Baroni, presentada en el Teatro Arlequino.
Su filmografía incluyó títulos como Puan, Los justos, Eva Perón, Pacto de silencio, Blindado, Los adoptantes, La estrella roja y La extorsión. Además, participó del cortometraje Las devotas.
Una carrera que comenzó en los años 90
Galperín había nacido el 18 de abril de 1936. Su incorporación profesional a la actuación se produjo en la década de 1990, cuando comenzó a desarrollar una carrera que se extendió por diferentes formatos.
A lo largo de los años, combinó trabajos en televisión, cine, teatro, plataformas y publicidad, mientras continuaba vinculada a espacios de formación y a la Asociación Argentina de Actores y Actrices.
Su último período de actividad incluyó su participación en Envidiosa, una de las producciones de su extensa trayectoria artística.