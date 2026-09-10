Quién era Victoria Fraga, la actriz y directora que murió a los 73 años

Falleció la actriz, directora y docente Victoria Fraga, quien desarrolló una extensa trayectoria vinculada al teatro y al cine. Acompañamos con afecto en este doloroso momento a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos.https://t.co/VdNDPcoP0W pic.twitter.com/BN49BaOcZc