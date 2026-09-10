La actriz, directora y docente Victoria Fraga murió a los 73 años, después de una extensa carrera desarrollada principalmente en el ámbito teatral y con participación también en el cine.
Quién era Victoria Fraga, la actriz y directora que murió a los 73 años
La artista mantuvo durante más de cinco décadas una estrecha relación con la escena nacional y también participó en recordadas producciones cinematográficas.
La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que acompañó a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos en este momento.
Más de cinco décadas vinculada a la actuación
María Victoria José Fraga era su nombre completo. Había nacido el 7 de octubre de 1952 y estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde 1974.
Durante más de 50 años mantuvo su vínculo con la organización y construyó una trayectoria artística que tuvo al teatro como uno de sus principales ámbitos de trabajo.
“Se encontraba afiliada a nuestro sindicato desde 1974”, destacó la entidad al comunicar su fallecimiento.
Su recorrido por el teatro
Fraga se desempeñó como actriz y, con el paso de los años, amplió su actividad hacia otras áreas de la producción teatral. Fue docente y también trabajó en dramaturgia, adaptación, dirección y puesta en escena.
Entre sus trabajos como actriz se encuentra “La Madreselva”, de Guillermo Farisco, una propuesta que fue presentada en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra bajo la dirección de Leonardo Gavriloff.
Su carrera también incluyó proyectos propios vinculados con la creación y realización de obras teatrales.
Su participación en el cine
En la pantalla grande, Victoria Fraga formó parte del elenco de “Darse cuenta”, película dirigida por Alejandro Doria.
En ese filme compartió elenco con Luis Brandoni, Dora Baret, Luisina Brando, Lito Cruz, Oscar Ferrigno, China Zorrilla y Darío Grandinetti, entre otras figuras de la actuación argentina.
La obra que escribió y dirigió
Dentro de su faceta como creadora teatral, Fraga realizó la adaptación y versión libre de “El tren y la sopa de tomates”.
“Como creadora teatral, realizó la adaptación y versión libre de El tren y la sopa de tomates, y tuvo asimismo a su cargo la dramaturgia, dirección y puesta en escena”, detalló la Asociación Argentina de Actores y Actrices.
La obra estuvo protagonizada por Romina Seguí e Hilario Quinteros y tuvo temporadas tanto en Mar del Plata como en la Ciudad de Buenos Aires.
La entidad que nuclea a los actores y actrices despidió a Fraga y expresó: “Acompañamos con afecto en este doloroso momento a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos”.