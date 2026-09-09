La Cámara de Diputados rindió homenaje este miércoles a Samuel “Chiche” Gelblung, quien murió a los 82 años. Virginia Gallardo, legisladora de La Libertad Avanza, fue la encargada de pronunciar una de las despedidas más emotivas durante la sesión.
Virginia Gallardo emocionó al despedir a Chiche Gelblung: “Unico e irrepetible”
La diputada de La Libertad Avanza recordó su vínculo con el periodista fallecido a los 82 años y destacó su trayectoria, curiosidad y pasión por el oficio.
Con la voz entrecortada, Gallardo recordó su vínculo personal con el periodista, con quien trabajó durante una etapa de su carrera. En su intervención, destacó la extensa trayectoria de Gelblung y su manera particular de ejercer el periodismo.
“Fue periodista, productor, director, conductor. Fue corresponsal de guerra y cubrió conflictos internacionales en numerosas oportunidades desde la década del 60 hasta sus últimos años”, señaló la diputada.
Un recuerdo personal
Gallardo puso el foco en la pasión que Gelblung mantuvo durante décadas por su profesión. “Por sobre todas las cosas, fue un apasionado de su oficio. Hizo de la curiosidad una forma de vida, de la pregunta una herramienta”, expresó frente al resto de los legisladores.
La diputada también se refirió al impacto personal que tuvo la muerte del periodista. “Hoy, además de despedir a un referente público, despido con mucho cariño a una parte de mi historia”, sostuvo.
Antes de finalizar su homenaje, Gallardo le habló directamente a Gelblung y resumió en pocas palabras el vínculo que mantuvo con él: “Te quiero, Chiche. Fuiste, sos único e irrepetible”.
La legisladora también tuvo palabras para la familia del periodista. “Que en paz descanses. Gracias y hasta siempre, gran maestro”, expresó desde el recinto.
La despedida en el recinto
El homenaje reunió a representantes de distintos bloques de la Cámara baja. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, calificó la jornada como “un día triste para los argentinos” y destacó la capacidad de Gelblung para contar e investigar la realidad nacional.
Juliano también recordó la generosidad del periodista y señaló que le concedió su primera entrevista radial pocos días después de asumir como diputado. Durante su intervención, remarcó además que muchos de los legisladores presentes habían pasado alguna vez por una entrevista con Gelblung.
Nicolás Trotta lo definió como un periodista comprometido con la palabra y un trabajador genuino de su profesión. Kelly Olmos, en tanto, lo despidió con tristeza y afecto.
Silvana Giudici destacó su seriedad, profesionalismo e independencia, mientras que Lourdes Arrieta consideró a Gelblung un referente para quienes estudian comunicación y periodismo.
Tras las distintas intervenciones, la Presidencia de la Cámara dio por rendido el homenaje.
Gelblung murió este miércoles en el Sanatorio Los Arcos, en Palermo, luego de haber sido internado por un cuadro respiratorio. Durante 2026 había atravesado cuatro hospitalizaciones, pero continuó trabajando hasta sus últimos días.
Nacido en Buenos Aires en 1944, construyó una trayectoria de más de cinco décadas en medios gráficos, radio y televisión. Fue director de revistas, conductor de programas y una figura reconocida por su estilo directo, su curiosidad y su particular manera de abordar la actualidad.
Su despedida en Diputados reunió así a dirigentes de distintos espacios políticos, que coincidieron en destacar el lugar que ocupó Gelblung en la historia del periodismo argentino y el vínculo que construyó con distintas generaciones de comunicadores.