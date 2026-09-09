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Tenía 82 años

El último adiós a Chiche Gelblung: comenzó el velatorio en Villa Crespo

Familiares, amigos y colegas se acercaron durante la mañana a la sala de la AMIA para acompañar a sus seres queridos. El cortejo partirá a las 15 hacia el cementerio de La Tablada.

El reconocido periodista murió este miércoles a los 82 años tras permanecer internado por problemas respiratorios.El reconocido periodista murió este miércoles a los 82 años tras permanecer internado por problemas respiratorios.
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El velatorio de Samuel “Chiche” Gelblung comenzó este miércoles a las 10:30 en la sala de la AMIA, ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo. Familiares, amigos y colegas se acercaron para acompañar a sus seres queridos y despedir al periodista, que murió a los 82 años después de permanecer internado en terapia intensiva.

Los primeros en llegar

Uno de los primeros en acercarse fue Gustavo Sofovich, quien además envió una corona floral en nombre suyo y de su padre. Durante la mañana, distintos allegados a Gelblung llegaron al lugar para acompañar a la familia en este momento.

Mirá tambiénLas entrevistas más recordadas de Chiche Gelblung y las historias que marcaron su carrera

El periodista había atravesado durante este año diferentes problemas de salud que derivaron en varias internaciones.

Sus últimos meses y el regreso a la televisión

En los últimos meses, Gelblung permaneció durante 30 días en terapia intensiva. Luego tuvo un emotivo regreso a la televisión, cuando volvió a su programa de Crónica TV en silla de ruedas.

Sin embargo, después de ese retorno a la pantalla, su estado de salud volvió a requerir una nueva internación.

Chiche Gelblung permanece internado en el Sanatorio Mater Dei.Comenzó el velatorio de Chiche Gelblung en la sala velatoria de la AMIA

Gelblung había sido trasladado al sanatorio Los Arcos desde el Mater Dei, luego de haber ingresado de urgencia por problemas respiratorios.

Cuándo será el cortejo fúnebre

El cortejo fúnebre está previsto para las 15. En ese horario partirá desde la sala velatoria de AMIA hacia el cementerio de La Tablada.

Allí continuará la despedida de una de las figuras históricas del periodismo argentino, cuya trayectoria estuvo marcada por décadas de trabajo en distintos medios de comunicación.

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