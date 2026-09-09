En la sala de la AMIA

Concluyó el velatorio de Chiche Gelblung

El reconocido periodista murió este miércoles a los 82 años tras permanecer internado por problemas respiratorios. El cortejo fue interrumpido por los aplausos de todos los presentes, mientras que el vehículo en el que se trasladaban los restos del periodista fue seguido de cerca por acompañantes espirituales.