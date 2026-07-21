La actriz argentina Delia Montero murió a los 80 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde destacaron su extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.
Murió Delia Montero, histórica actriz argentina de cine, teatro y televisión
La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia y destacó el legado de una intérprete con una amplia trayectoria en producciones audiovisuales y escenarios nacionales.
Con una carrera que comenzó desde su infancia, Montero se convirtió en una figura reconocida del ámbito artístico nacional, especialmente por su participación en la película “Hormiga negra”, una de sus interpretaciones más recordadas.
Primeros pasos en la actuación
Delia Haydée González Montero comenzó su vínculo con la actuación cuando era una niña. Durante su formación artística estudió en el Teatro Labardén, bajo la dirección de Blanca de la Vega, donde obtuvo el título de profesora de Declamación y Arte Escénico.
Su debut cinematográfico llegó durante su niñez con participaciones en las películas “Adiós problemas”, junto a Enrique Muiño, y “De Londres llegó un tutor”, protagonizada por Osvaldo Miranda y Mercedes Carreras.
En teatro, inició su recorrido profesional con la obra “Dos hombres en la noche”, presentada en el Teatro Lasalle. A los 19 años decidió continuar su carrera en Brasil, donde formó parte de programas televisivos como “Esto es suceso” y “Silvio Santos Show”.
Su trayectoria en cine
Tras regresar a la Argentina, Delia Montero trabajó junto al cineasta Ricardo Alberto Defilippi, quien la convocó para distintos proyectos independientes.
Entre sus trabajos cinematográficos se encuentran “Cuerpo extraño (Cuando una mujer no quiere)”, “La ronda de los dientes blancos”, una coproducción argentino-brasileña, y “Delincuencia juvenil”, también conocida como “Morir por nada”, con guion de Homero Cárpena y protagonizada por Eduardo Rudy y Jorge Barreiro.
Sin embargo, uno de los papeles que mayor reconocimiento le otorgó fue el de “Hormiga negra”, adaptación de la novela homónima de Eduardo Gutiérrez. En esa producción compartió protagonismo con Víctor Bó y un elenco integrado por Pablo Palitos, Beto Gianola, Rolando Chaves, Luis Dávila y Roberto Escalada.
Una carrera también marcada por el teatro
Además de su trabajo frente a las cámaras, Montero tuvo una importante presencia en los escenarios teatrales. Participó en obras como “Lluvia”, donde compartió protagonismo con Aldo Mayo; “Ligados”, junto a Ernesto Cáceres; y el unipersonal “Dos es igual a dos”, una propuesta en la que interpretaba textos de grandes autores de la poesía universal combinados con danza.
A lo largo de su carrera, Delia Montero dejó una huella en distintas ramas del arte argentino, desde sus primeros trabajos en la infancia hasta sus recordadas participaciones en cine, teatro y televisión.