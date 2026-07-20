Tenía 59 años

El heavy, de luto: murió Claudio “Pato” Strunz, histórico baterista de Hermética

Tras la disolución de la banda, en 1995 fundó Malón junto a Claudio O'Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado, grupo con el que editó álbumes como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia.