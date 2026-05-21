Momento de la semana

Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en vivo tras más de 25 años de distanciamiento

Las conductoras protagonizaron un inesperado reencuentro televisivo luego de décadas de enfrentamientos y diferencias personales. El acercamiento se dio tras el abrazo que compartieron en los Martín Fierro 2026 y continuó con una emotiva charla en vivo entre Telefe y El Trece.