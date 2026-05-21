Después de más de dos décadas de distancia, declaraciones cruzadas y tensiones públicas, y volvieron a encontrarse cara a cara y sellaron una reconciliación que sorprendió al mundo del espectáculo argentino. El momento ocurrió en una inédita transmisión en simultáneo entre los programas que ambas conducen en la televisión abierta.
Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en vivo tras más de 25 años de distanciamiento
Las conductoras protagonizaron un inesperado reencuentro televisivo luego de décadas de enfrentamientos y diferencias personales. El acercamiento se dio tras el abrazo que compartieron en los Martín Fierro 2026 y continuó con una emotiva charla en vivo entre Telefe y El Trece.
El acercamiento se produjo días después del abrazo que compartieron junto a durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026, una imagen que rápidamente se volvió viral y despertó especulaciones sobre el final de un conflicto histórico.
Un abrazo en los Martín Fierro que abrió la puerta al reencuentro
La reconciliación comenzó a gestarse durante la gala de los Martín Fierro, donde las tres figuras coincidieron después de muchos años de distanciamiento. La escena llamó la atención tanto dentro del salón como en las redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la ceremonia.
En las horas posteriores al evento, Georgina Barbarossa compartió un mensaje público dedicado a Moria Casán, gesto que terminó de confirmar que la relación entre ambas había comenzado a recomponerse.
La tensión entre las conductoras llevaba más de 25 años y tenía origen en diferencias personales y profesionales que se trasladaron en distintas oportunidades a la televisión y al ambiente artístico. Con el paso del tiempo, el vínculo prácticamente había desaparecido y las declaraciones públicas entre ambas eran escasas.
Sin embargo, el reencuentro de esta semana mostró otro escenario. Durante una transmisión compartida entre y, las conductoras dialogaron en vivo, recordaron momentos de su historia común y dejaron atrás viejos conflictos.
El intercambio tuvo momentos emotivos, humor y referencias al pasado. En uno de los pasajes más comentados, ambas reconocieron que nunca dejaron de tener afecto mutuo pese a los años de distancia.
Según reconstruyeron medios de espectáculos, el vínculo comenzó a deteriorarse en la década de los noventa y quedó marcado por desencuentros que se prolongaron durante años. Aun así, el abrazo de los Martín Fierro funcionó como punto de partida para retomar el diálogo.
La televisión convirtió la reconciliación en uno de los momentos de la semana
La charla televisiva generó una fuerte repercusión en redes sociales y programas de espectáculos, donde el reencuentro fue interpretado como uno de los hechos más inesperados de la temporada televisiva.
Durante la emisión, tanto Moria como Georgina repasaron situaciones personales, compartieron anécdotas y hasta hicieron referencia al paso del tiempo y a la necesidad de dejar atrás viejos enfrentamientos.
El encuentro también tuvo un costado simbólico para la televisión argentina. Ambas forman parte de generaciones históricas del espectáculo nacional y construyeron carreras extensas tanto en teatro como en televisión.
Moria Casán es una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino, con trayectoria en teatro de revista, cine y conducción televisiva. Actualmente conduce el magazine matutino en El Trece.
Por su parte, se consolidó primero como actriz cómica y luego como conductora de televisión. Desde 2022 está al frente de en Telefe.
El acercamiento entre ambas ocurrió además en una semana marcada por repercusiones posteriores a los Martín Fierro, especialmente luego de la polémica generada por el premio a mejor conductora que obtuvo.
Mientras tanto, la reconciliación entre Moria y Georgina continuó ocupando espacio en programas de espectáculos y redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el gesto de ambas figuras de dejar atrás un conflicto histórico frente a las cámaras.
Lejos de los cruces mediáticos que marcaron parte de su relación, esta vez el encuentro estuvo atravesado por un tono distendido y emotivo. Entre risas, recuerdos y disculpas implícitas, las conductoras mostraron una imagen poco habitual después de tantos años de enfrentamiento público.
La televisión, escenario de buena parte de sus diferencias, terminó siendo también el lugar elegido para cerrar una de las rivalidades más conocidas del espectáculo argentino reciente.