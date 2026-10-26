Repercusiones

Efecto Brasil: caen las acciones argentinas en Wall Street tras el resultado electoral

La reacción de los mercados brasileños se trasladó a los activos argentinos que cotizan en Nueva York. Mercado Libre, los bancos y las empresas energéticas registraron bajas durante las operaciones previas a la apertura de Wall Street, en una jornada marcada por la incertidumbre financiera regional.