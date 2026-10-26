El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil tuvo repercusiones en los mercados de la región y alcanzó a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Este lunes 26 de octubre, los inversores reaccionaron con ventas ante el cambio de expectativas sobre el rumbo económico del principal socio comercial de la Argentina.
Efecto Brasil: caen las acciones argentinas en Wall Street tras el resultado electoral
La reacción de los mercados brasileños se trasladó a los activos argentinos que cotizan en Nueva York. Mercado Libre, los bancos y las empresas energéticas registraron bajas durante las operaciones previas a la apertura de Wall Street, en una jornada marcada por la incertidumbre financiera regional.
La caída de los activos brasileños repercutió en los certificados de acciones argentinas negociados en Nueva York, conocidos como ADR. Entre las compañías afectadas estuvieron Mercado Libre, YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y Pampa Energía, aunque los movimientos no fueron uniformes para todas las empresas.
La evolución de las cotizaciones también estuvo atravesada por las expectativas sobre la política económica brasileña y la incertidumbre que genera el resultado electoral en una economía con fuertes vínculos comerciales y financieros con la Argentina.
Qué pasó con las acciones argentinas en Wall Street
Durante las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense, distintos reportes financieros registraron bajas en los ADR argentinos. Las variaciones cambiaron según la empresa y el momento de la medición.
Mercado Libre se destacó entre los papeles más afectados, en un contexto en el que Brasil constituye uno de sus principales mercados. La exposición comercial de la compañía a ese país hace que las expectativas sobre la economía brasileña puedan influir en la valoración de sus acciones.
También se informaron retrocesos en empresas del sector financiero, como Grupo Financiero Galicia y Banco Macro, y en compañías energéticas, entre ellas Pampa Energía e YPF. Sin embargo, algunos papeles mostraron movimientos diferentes, lo que refleja que el impacto no fue idéntico en todos los sectores.
Los ADR son certificados que representan acciones de empresas extranjeras y permiten negociarlas en los mercados estadounidenses. Sus cotizaciones responden tanto a las perspectivas de cada compañía como a factores financieros, económicos y políticos que pueden afectar a los inversores.
Es importante distinguir las operaciones previas a la apertura de Wall Street de los precios registrados durante la rueda regular. Las variaciones pueden cambiar a medida que ingresan nuevas órdenes y se actualizan las cotizaciones.
Por qué el resultado de Brasil repercute en la Argentina
Brasil es un socio comercial relevante para la Argentina. Por eso, los cambios en sus perspectivas económicas pueden influir en las expectativas de las empresas que operan en ambos países, así como en las decisiones de los inversores internacionales.
Uno de los factores que siguen los mercados es la evolución del real frente al dólar. Los movimientos del tipo de cambio brasileño pueden modificar los precios relativos entre ambos países y afectar la competitividad de distintos sectores productivos.
Una depreciación del real, por ejemplo, puede encarecer en términos relativos los productos argentinos frente a los brasileños, dependiendo de la evolución del peso y de los demás costos. Para las empresas exportadoras, el efecto concreto depende de sus mercados, sus contratos y la estructura de sus gastos.
Otro canal de transmisión es el financiero. Cuando los inversores revisan sus expectativas sobre una economía importante de la región, pueden modificar sus posiciones en activos de otros países latinoamericanos. Esa dinámica ayuda a explicar por qué una jornada negativa en Brasil puede coincidir con bajas en acciones argentinas, aunque cada mercado también responde a sus propios factores.
En este caso, los reportes financieros vincularon la reacción inicial con la incertidumbre sobre el rumbo económico que seguirá Brasil tras las elecciones. Sin embargo, el movimiento de las cotizaciones, por sí solo, no permite establecer cuánto corresponde al resultado electoral y cuánto a otros factores.
Qué indicadores habrá que seguir
La evolución de las acciones argentinas dependerá de cómo se desarrollen las operaciones en Wall Street y de la respuesta de los mercados brasileños durante las próximas ruedas.
Entre las variables relevantes están el comportamiento del índice Bovespa, la cotización del real, las acciones de las principales empresas brasileñas y los precios de los bonos argentinos. También será importante observar si las bajas iniciales se moderan o se profundizan una vez que los mercados incorporen más información sobre el escenario político y económico.
En la Argentina, el seguimiento de los ADR debe complementarse con las cotizaciones de las acciones en el mercado local y con la evolución de los bonos soberanos. No siempre existe una correspondencia exacta entre los movimientos de los distintos activos, porque intervienen factores como el tipo de cambio, la liquidez y las condiciones específicas de cada mercado.