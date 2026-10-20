Caída de los bonos

El riesgo país superó los 700 puntos y alcanzó su nivel más alto de 2026

El indicador elaborado por JP Morgan llegó a las 710 unidades durante la rueda de este martes, en medio de una nueva caída de los bonos argentinos en Wall Street. La suba profundiza una tendencia alcista que comenzó en julio y vuelve a poner el foco en las condiciones de financiamiento de la deuda.