El riesgo país argentino superó los 700 puntos básicos y alcanzó este martes su valor más alto en lo que va de 2026. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a las 710 unidades durante la mañana, en un contexto marcado por una nueva caída de los bonos soberanos en dólares que cotizan en Wall Street.
El riesgo país superó los 700 puntos y alcanzó su nivel más alto de 2026
El indicador elaborado por JP Morgan llegó a las 710 unidades durante la rueda de este martes, en medio de una nueva caída de los bonos argentinos en Wall Street. La suba profundiza una tendencia alcista que comenzó en julio y vuelve a poner el foco en las condiciones de financiamiento de la deuda.
El movimiento refleja el deterioro de los precios de los títulos públicos argentinos y un aumento de la percepción de riesgo entre los inversores internacionales.
La nueva suba consolida una tendencia que comenzó después de que el indicador tocara un mínimo cercano a los 402 puntos en julio. Desde entonces, el riesgo país retomó una trayectoria ascendente que se acentuó durante las últimas semanas.
El nivel alcanzado este martes no se registraba desde los días previos a las elecciones legislativas de octubre de 2025, cuando el índice superaba las 1.000 unidades antes de retroceder tras el resultado electoral.
La evolución del indicador es seguida de cerca por el mercado porque funciona como una referencia del costo adicional que debería afrontar la Argentina para financiarse mediante deuda en comparación con los títulos considerados de menor riesgo.
En ese marco, el aumento vuelve a poner bajo análisis las posibilidades de que el país recupere el acceso al financiamiento internacional en condiciones más favorables.
La caída de los bonos argentinos impulsó la suba del riesgo país
El avance del indicador se produjo en paralelo con nuevas bajas de los bonos soberanos argentinos en dólares. Estos títulos, que representan deuda emitida por el Estado nacional, registraron pérdidas durante el comienzo de la rueda financiera en Wall Street.
Cuando el precio de los bonos cae, su rendimiento aumenta. Esa relación influye en el cálculo del riesgo país, que mide la diferencia entre el rendimiento de la deuda de un país y el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos utilizados como referencia. Por eso, una baja en las cotizaciones de los títulos argentinos puede traducirse en un incremento del indicador.
La suba hasta las 710 unidades representa el máximo anual y marca un cambio respecto de la tendencia que había predominado durante la primera parte de 2026. En julio, el riesgo país había descendido hasta valores cercanos a los 402 puntos, pero luego comenzó a recuperar terreno y aceleró su avance en las últimas semanas.
El comportamiento de los bonos también refleja las expectativas de los inversores sobre la capacidad de pago del país y las condiciones económicas futuras. En ese sentido, la evolución de los títulos públicos no depende únicamente de la situación fiscal, sino también de las perspectivas de acceso a divisas, la disponibilidad de financiamiento y el contexto internacional.
El deterioro de las cotizaciones se produce en un escenario en el que el Gobierno mantiene el superávit fiscal y el Banco Central continúa comprando divisas para fortalecer las reservas. Sin embargo, esos factores no alcanzaron para frenar la tendencia negativa de los bonos durante las últimas ruedas.
Qué significa que el riesgo país supere los 700 puntos
El riesgo país es un indicador utilizado para estimar cuánto más rendimiento exigen los inversores para mantener deuda de un país frente a los títulos de referencia de Estados Unidos. En términos simples, refleja la diferencia entre las tasas que ofrecen ambos tipos de bonos y permite observar cómo evalúa el mercado el riesgo de prestar dinero a un Estado.
Un nivel más alto implica que el país debería ofrecer un rendimiento mayor para atraer compradores de sus títulos de deuda. Esa diferencia puede encarecer una eventual emisión de bonos en los mercados internacionales y dificultar la búsqueda de recursos para afrontar compromisos financieros.
Por ese motivo, el aumento del indicador es relevante para las cuentas públicas. Si la Argentina busca volver a financiarse en el exterior mediante la emisión de deuda, el nivel del riesgo país constituye una de las referencias que observan los inversores al evaluar las condiciones de una operación.
El mercado también sigue la capacidad del Tesoro nacional para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2027. La posibilidad de conseguir los dólares necesarios para cumplir con esas obligaciones forma parte de las variables que inciden en las expectativas de los operadores financieros.
A la vez, la evolución del indicador está condicionada por factores externos, entre ellos las tasas de interés internacionales y los conflictos geopolíticos. El Gobierno atribuyó parte de la suba reciente al escenario internacional, aunque los inversores también mantienen la atención sobre las perspectivas de financiamiento y la evolución de la economía argentina.
El nuevo máximo anual deja en evidencia que la mejora registrada durante la primera mitad de 2026 perdió impulso. Después de haber tocado su nivel más bajo en julio, el riesgo país retomó una trayectoria ascendente que se intensificó en octubre y volvió a superar una barrera que el mercado sigue de cerca.
La evolución de las próximas ruedas permitirá observar si el indicador logra estabilizarse o si continúa la presión sobre los bonos argentinos. Mientras tanto, el nivel de 710 puntos vuelve a ubicar en el centro de la escena la confianza de los inversores, las condiciones para refinanciar la deuda y la posibilidad de que el país recupere el acceso al crédito internacional privado.