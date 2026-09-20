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Cómo evolucionó el Riesgo País durante la semana y cuánto terminó

El indicador avanzó nueve unidades en la jornada. En tanto, los ADRs operaron con mayoría de bajas.

Wall Street en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. REUTERS/Lucas Jackson/File PhotoWall Street en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. REUTERS/Lucas Jackson/File Photo
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Sobre el cierre de la semana, el riesgo país de Argentina volvió a anotar otro incremento y cerró con el valor más alto desde mediados de agosto.

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El indicador que elabora el JP Morgan finalizó el viernes con un alza de 9 unidades para ubicarse en los 524 puntos básicos (1,7%).

FILE PHOTO: People walk along Wall Street near the New York Stock Exchange July 13, 2007. REUTERS/Brendan McDermid/File PhotoWall Street en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. REUTERS/Brendan McDermid

De esta manera, cerró la semana con un nuevo máximo en septiembre y, a su vez, el valor más alto desde mediados de agosto (particularmente desde el 20 de ese mes).

Caída en los bonos soberanos

Este desempeño estuvo influenciado, en parte, por el mal rendimiento de los bonos soberanos. Tanto los Bonarés como los Globales finalizaron con resultados negativos, donde las pérdidas llegaron hasta el 1% (AL35D).

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La decisión tomada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) también tuvo cierto impacto en el mercado.

El organismo decidió este miércoles subir en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia. Pasó a estar en el rango de 3,75%-4%. La decisión contó con la aprobación del total de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).

El movimiento de la Fed se dio como consecuencia de la alta inflación que registra Estados Unidos, la cual anotó un nuevo salto para ubicarse en 3,4% interanual en agosto.

dolarImagen ilustrativa.

Respecto a los ADRs -las acciones argentinas que operan en Wall Street-, los mismos cerraron con resultados negativos. Central Puerto (-7%), Globant (-5,7%) y Banco Supervielle (-4,3%) encabezaron las pérdidas. Del otro lado se ubicó YPF (0,8%), el único papel que registró un avance.

Retroceso del Merval porteño

En el plano local, el Merval retrocedió 1,3% hasta los 3.021.925,96 puntos; medido en dólares cerró en los US$1.904 (-0,9%).

La Bolsa porteña terminó la semana hábil con números en rojo, donde destacaron IRSA (-3,1%), Supervielle (-3%) y Transportadora de Gas del Sur (-2,7%).

Solamente avanzaron Transener (1,6%), YPF (0,8%) y Transportadora de Gas del Norte (0,2%).

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