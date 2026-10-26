Nueve muertos y 25 heridos

Tres detenidos tras la masacre durante un funeral en una iglesia ortodoxa de Jordania

Las detenciones se concretaron tras un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad. El ataque ocurrió durante una procesión fúnebre en la localidad de Hamud y dejó, además, 25 heridos. El Gobierno jordano decretó tres días de duelo nacional.