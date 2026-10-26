Las fuerzas de seguridad de Jordania detuvieron a tres personas sospechadas de participar en el ataque armado contra una iglesia ortodoxa griega que dejó nueve muertos y 25 heridos.
Tres detenidos tras la masacre durante un funeral en una iglesia ortodoxa de Jordania
Las detenciones se concretaron tras un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad. El ataque ocurrió durante una procesión fúnebre en la localidad de Hamud y dejó, además, 25 heridos. El Gobierno jordano decretó tres días de duelo nacional.
El procedimiento se realizó tras una operación conjunta de investigación y allanamiento, según informó este lunes la televisión estatal.
De acuerdo con la información oficial, los tres detenidos resultaron heridos durante un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad. Las autoridades los señalaron como responsables del ataque, aunque no se difundieron mayores detalles sobre sus identidades ni sobre los posibles motivos del hecho.
El episodio ocurrió el viernes en el predio de una iglesia ortodoxa griega de la aldea de Hamud, en la gobernación de Karak, durante una procesión fúnebre. Hombres armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra los presentes, en un ataque que conmocionó al país.
La gobernación de Karak alberga una importante comunidad cristiana en Jordania, un reino de mayoría musulmana.
El rey calificó la seguridad como una "línea roja"
Tras el ataque, el rey de Jordania, Abdalá II, se reunió con algunas de las víctimas y expresó su rechazo a lo ocurrido.
Durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada el sábado, el monarca afirmó que «la seguridad y la protección de los jordanos es una línea roja que no se debe cruzar».
La declaración se produjo en medio de la conmoción generada por el ataque y de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
Tres días de duelo nacional
El primer ministro jordano, Jafar Hassan, decretó tres días de luto nacional a partir del viernes, en homenaje a las víctimas del ataque.
Durante ese período, las banderas permanecieron a media asta en las instituciones gubernamentales y los edificios públicos, como señal de duelo por las nueve personas fallecidas.
Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer cómo se desarrolló el ataque y cuáles fueron sus motivaciones. La detención de los tres sospechosos constituye un avance en la pesquisa, mientras el país permanece conmocionado por uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente contra un lugar de culto en Jordania.
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