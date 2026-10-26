Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este lunes un ataque con un misil balístico contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, la capital de Arabia Saudita. El anuncio se conoció horas después de que la coalición militar liderada por el reino saudí informara que sus sistemas de defensa aérea habían interceptado y destruido un proyectil dirigido contra la ciudad.
Ataque con misiles contra Riad: versiones enfrentadas entre los hutíes y Arabia Saudita
El grupo rebelde de Yemen aseguró haber alcanzado el Aeropuerto Internacional Rey Khalid con un misil balístico y también reivindicó ataques contra instalaciones petroleras y posiciones militares saudíes. El intercambio de ataques profundiza la tensión regional.
El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que el misil alcanzó su objetivo con precisión. «Nuestras fuerzas armadas han atacado con éxito el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, utilizando un misil balístico que alcanzó su objetivo con precisión», sostuvo en un mensaje publicado en Telegram.
Hasta el momento, las versiones difundidas por ambas partes presentan diferencias sobre el resultado del ataque. Mientras los hutíes aseguraron haber alcanzado el aeropuerto, la coalición saudí informó que había destruido el proyectil antes de que llegara a su destino.
Además, Saree reivindicó ataques con drones y misiles contra estaciones de bombeo de petróleo crudo del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita y contra dos posiciones militares saudíes en el sur de Yemen.
Según el portavoz rebelde, estas operaciones provocaron decenas de bajas en las filas enemigas y daños en vehículos militares y depósitos de armas. Sin embargo, esas afirmaciones no fueron confirmadas de manera independiente.
Arabia Saudita informó la destrucción de plataformas de misiles
Por su parte, el portavoz militar de la coalición liderada por Arabia Saudita, Turki al Maliki, comunicó a través de la red social X que las defensas aéreas habían interceptado y destruido un misil lanzado por los hutíes contra Riad.
El funcionario no brindó detalles adicionales sobre la operación, pero informó que las fuerzas de la coalición también destruyeron dos plataformas de lanzamiento de misiles balísticos en Saná, la capital de Yemen, que permanece bajo control de los rebeldes.
Según Al Maliki, una de esas plataformas había sido utilizada para lanzar el proyectil dirigido contra la capital saudí.
La coalición militar interviene en el conflicto yemení desde 2015, en el marco de una guerra que enfrenta a los hutíes con el Gobierno reconocido internacionalmente y sus aliados regionales.
La infraestructura petrolera, en el centro de las tensiones
Los ataques reivindicados por los hutíes también apuntaron a instalaciones vinculadas con el transporte de petróleo, un sector estratégico para la economía saudí. El oleoducto Este-Oeste permite trasladar crudo desde los yacimientos del este del país hasta la costa del mar Rojo.
En las últimas semanas, Arabia Saudita y los rebeldes yemeníes protagonizaron nuevos episodios de violencia, con ataques contra instalaciones energéticas y objetivos militares, además de bombardeos sobre posiciones hutíes en Yemen.
El grupo rebelde, respaldado por Irán, mantiene una prolongada confrontación con Arabia Saudita, que lidera la coalición militar opuesta a su avance.
La nueva escalada vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la seguridad regional y los riesgos que representan los ataques contra infraestructuras estratégicas. Mientras ambas partes difundieron versiones contrapuestas sobre el resultado de la ofensiva contra Riad, no se conocieron detalles independientes que permitieran confirmar el alcance de los daños en el aeropuerto.