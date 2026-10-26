Tensión en Medio Oriente

Ataque con misiles contra Riad: versiones enfrentadas entre los hutíes y Arabia Saudita

El grupo rebelde de Yemen aseguró haber alcanzado el Aeropuerto Internacional Rey Khalid con un misil balístico y también reivindicó ataques contra instalaciones petroleras y posiciones militares saudíes. El intercambio de ataques profundiza la tensión regional.