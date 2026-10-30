Tecnología y responsabilidad humana

León XIV pidió regular la inteligencia artificial y prohibir las armas autónomas letales

En un encuentro con científicos y especialistas en el Vaticano, el Pontífice sostuvo que el futuro de la inteligencia artificial depende de las decisiones humanas. También pidió a los Estados que se reunirán en Ginebra avanzar hacia la prohibición de las armas autónomas letales.