La visita del papa León XIV a Córdoba ya tiene recorrido confirmado. El próximo martes 10 de noviembre, el Pontífice desarrollará una agenda que incluirá cuatro instancias de encuentro con la comunidad: una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), un trayecto en Papamóvil por el centro de la ciudad, un saludo desde el Arzobispado y una reunión con representantes de la Iglesia en la Catedral. Las autoridades estiman que entre 500.000 y un millón de personas podrían acercarse para participar de las actividades.
El papa León XIV en Córdoba: cuál será su recorrido y dónde podrá verlo la gente
El Pontífice visitará la capital provincial el martes 10 de noviembre y tendrá cuatro puntos de encuentro con los fieles. La agenda incluye una misa multitudinaria en FAdeA, un recorrido en Papamóvil por avenidas céntricas, un saludo desde el Arzobispado y una actividad en la Catedral.
El itinerario fue difundido por el Gobierno de Córdoba, el Arzobispado y la Municipalidad, que recomendaron a los visitantes elegir con anticipación el lugar desde el que seguirán la visita y organizar los traslados. La concentración de público podría generar importantes dificultades para circular por distintos sectores de la capital provincial.
Los cuatro puntos previstos contarán con espacios para recibir a los fieles. Además, salvo durante el recorrido en Papamóvil, habrá pantallas para seguir las actividades del Papa y continuar la transmisión de la agenda desde los distintos sectores.
La misa en FAdeA y el inicio de las actividades del Papa en Córdoba
El primer gran encuentro será en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), ubicada en la intersección de la Ruta 20 y la avenida Circunvalación. Allí, León XIV encabezará la misa central el martes 10 de noviembre, a partir de las 10.
La organización prevé una concurrencia cercana a las 800.000 personas en ese predio. Para facilitar el ingreso y la permanencia, el espacio estará distribuido en cuadrantes y contará con pantallas de grandes dimensiones para que los asistentes puedan seguir la celebración.
La actividad comenzará la noche anterior. Las puertas de FAdeA se abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18, cuando dará inicio la Vigilia Joven, con presentaciones musicales y actividades para acompañar la espera del Pontífice. Los participantes podrán permanecer en el lugar durante la noche y la madrugada.
Desde la organización recomendaron llevar agua, alimentos, ropa cómoda, protector solar, repelente y la medicación que cada persona necesite. También será necesario contar con DNI o pasaporte. Estará permitido ingresar con bolsas de dormir, reposeras y sillas plegables, pero no se autorizará el uso de carpas.
Otro aspecto que deberá tenerse en cuenta es el traslado. Las autoridades aconsejaron llegar con suficiente anticipación y consultar el sistema de estacionamiento y transporte habilitado para el evento. La información sobre accesos, inscripción y organización está disponible en el sitio oficial de la visita, elpapaencordoba.com.ar.
También advirtieron que la salida del predio será progresiva y que la desconcentración podría extenderse durante varias horas. Debido a la cantidad de personas esperadas, la señal de telefonía celular podría presentar dificultades. Por eso, se recomienda descargar previamente la información necesaria para consultarla sin conexión.
Por dónde pasará el Papamóvil y cuáles serán los otros puntos de encuentro
Después de la misa, cuya duración estimada es de aproximadamente dos horas, el Papa se trasladará hasta la intersección de avenida Colón y calle Santa Fe. Allí comenzará el recorrido en Papamóvil por el centro cordobés.
El trayecto continuará por avenida Colón hasta la conexión con avenida General Paz y avenida Vélez Sarsfield. Desde allí, la comitiva avanzará por avenida Hipólito Yrigoyen hasta llegar a la esquina de Montevideo, donde se encuentra la sede del Arzobispado de Córdoba.
Durante ese tramo, los fieles podrán acercarse a las veredas para observar el paso del Pontífice. Según lo informado por las autoridades, el Papamóvil circulará a baja velocidad para facilitar el saludo con las personas que se acerquen. Las avenidas estarán ornamentadas y se distribuirán banderas para los asistentes.
Una vez en el Arzobispado, León XIV tiene previsto saludar desde el balcón a quienes se concentren sobre avenida Hipólito Yrigoyen, entre la calle Montevideo y Plaza España. Para ese sector se estima una capacidad de alrededor de 200.000 personas. Además, se instalarán pantallas a lo largo de la avenida para transmitir la misa de FAdeA desde la mañana.
El último punto de la agenda será la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. A las 15.15 está previsto un encuentro con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas. La actividad tendrá carácter privado y se desarrollará en la explanada del templo.
El público podrá acompañar desde la Plaza San Martín, frente a la Catedral, donde se calcula que podrán ubicarse unas 15.000 personas. Para llegar hasta allí, el Papa volverá a trasladarse en Papamóvil desde el Arzobispado, por avenida Vélez Sarsfield y luego por calle 27 de Abril.
Con este esquema, Córdoba se prepara para recibir a visitantes de distintos puntos del país y de la región. La recomendación de las autoridades es definir de antemano en cuál de los cuatro espacios participar, considerar los tiempos de traslado y consultar los canales oficiales antes de viajar.