Visita apostólica

El papa León XIV en Córdoba: cuál será su recorrido y dónde podrá verlo la gente

El Pontífice visitará la capital provincial el martes 10 de noviembre y tendrá cuatro puntos de encuentro con los fieles. La agenda incluye una misa multitudinaria en FAdeA, un recorrido en Papamóvil por avenidas céntricas, un saludo desde el Arzobispado y una actividad en la Catedral.