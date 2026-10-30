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El papa León XIV en Córdoba: cuál será su recorrido y dónde podrá verlo la gente

El Pontífice visitará la capital provincial el martes 10 de noviembre y tendrá cuatro puntos de encuentro con los fieles. La agenda incluye una misa multitudinaria en FAdeA, un recorrido en Papamóvil por avenidas céntricas, un saludo desde el Arzobispado y una actividad en la Catedral.

El papa León XIV recorrerá distintos puntos de Córdoba durante su visita del 9 y 10 de noviembre.El papa León XIV recorrerá distintos puntos de Córdoba durante su visita del 9 y 10 de noviembre.
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La visita del papa León XIV a Córdoba ya tiene recorrido confirmado. El próximo martes 10 de noviembre, el Pontífice desarrollará una agenda que incluirá cuatro instancias de encuentro con la comunidad: una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), un trayecto en Papamóvil por el centro de la ciudad, un saludo desde el Arzobispado y una reunión con representantes de la Iglesia en la Catedral. Las autoridades estiman que entre 500.000 y un millón de personas podrían acercarse para participar de las actividades.

El itinerario fue difundido por el Gobierno de Córdoba, el Arzobispado y la Municipalidad, que recomendaron a los visitantes elegir con anticipación el lugar desde el que seguirán la visita y organizar los traslados. La concentración de público podría generar importantes dificultades para circular por distintos sectores de la capital provincial.

Los cuatro puntos previstos contarán con espacios para recibir a los fieles. Además, salvo durante el recorrido en Papamóvil, habrá pantallas para seguir las actividades del Papa y continuar la transmisión de la agenda desde los distintos sectores.

El papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Vaticano Créditos: Vatican MediaTras la celebración, el Pontífice saludará a los fieles desde el Papamóvil y luego se trasladará a la Catedral de Córdoba.

La misa en FAdeA y el inicio de las actividades del Papa en Córdoba

El primer gran encuentro será en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), ubicada en la intersección de la Ruta 20 y la avenida Circunvalación. Allí, León XIV encabezará la misa central el martes 10 de noviembre, a partir de las 10.

La organización prevé una concurrencia cercana a las 800.000 personas en ese predio. Para facilitar el ingreso y la permanencia, el espacio estará distribuido en cuadrantes y contará con pantallas de grandes dimensiones para que los asistentes puedan seguir la celebración.

La actividad comenzará la noche anterior. Las puertas de FAdeA se abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18, cuando dará inicio la Vigilia Joven, con presentaciones musicales y actividades para acompañar la espera del Pontífice. Los participantes podrán permanecer en el lugar durante la noche y la madrugada.

Desde la organización recomendaron llevar agua, alimentos, ropa cómoda, protector solar, repelente y la medicación que cada persona necesite. También será necesario contar con DNI o pasaporte. Estará permitido ingresar con bolsas de dormir, reposeras y sillas plegables, pero no se autorizará el uso de carpas.

Otro aspecto que deberá tenerse en cuenta es el traslado. Las autoridades aconsejaron llegar con suficiente anticipación y consultar el sistema de estacionamiento y transporte habilitado para el evento. La información sobre accesos, inscripción y organización está disponible en el sitio oficial de la visita, elpapaencordoba.com.ar.

También advirtieron que la salida del predio será progresiva y que la desconcentración podría extenderse durante varias horas. Debido a la cantidad de personas esperadas, la señal de telefonía celular podría presentar dificultades. Por eso, se recomienda descargar previamente la información necesaria para consultarla sin conexión.

El Vaticano difundió este lunes el cronograma oficial de la visita del papa León XIV a la ArgentinaLa misa central se realizará en el predio de FAdeA, donde se espera la presencia de cientos de miles de fieles.

Por dónde pasará el Papamóvil y cuáles serán los otros puntos de encuentro

Después de la misa, cuya duración estimada es de aproximadamente dos horas, el Papa se trasladará hasta la intersección de avenida Colón y calle Santa Fe. Allí comenzará el recorrido en Papamóvil por el centro cordobés.

El trayecto continuará por avenida Colón hasta la conexión con avenida General Paz y avenida Vélez Sarsfield. Desde allí, la comitiva avanzará por avenida Hipólito Yrigoyen hasta llegar a la esquina de Montevideo, donde se encuentra la sede del Arzobispado de Córdoba.

Durante ese tramo, los fieles podrán acercarse a las veredas para observar el paso del Pontífice. Según lo informado por las autoridades, el Papamóvil circulará a baja velocidad para facilitar el saludo con las personas que se acerquen. Las avenidas estarán ornamentadas y se distribuirán banderas para los asistentes.

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Una vez en el Arzobispado, León XIV tiene previsto saludar desde el balcón a quienes se concentren sobre avenida Hipólito Yrigoyen, entre la calle Montevideo y Plaza España. Para ese sector se estima una capacidad de alrededor de 200.000 personas. Además, se instalarán pantallas a lo largo de la avenida para transmitir la misa de FAdeA desde la mañana.

El último punto de la agenda será la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. A las 15.15 está previsto un encuentro con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas. La actividad tendrá carácter privado y se desarrollará en la explanada del templo.

El público podrá acompañar desde la Plaza San Martín, frente a la Catedral, donde se calcula que podrán ubicarse unas 15.000 personas. Para llegar hasta allí, el Papa volverá a trasladarse en Papamóvil desde el Arzobispado, por avenida Vélez Sarsfield y luego por calle 27 de Abril.

Con este esquema, Córdoba se prepara para recibir a visitantes de distintos puntos del país y de la región. La recomendación de las autoridades es definir de antemano en cuál de los cuatro espacios participar, considerar los tiempos de traslado y consultar los canales oficiales antes de viajar.

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