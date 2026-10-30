El papa León XIV expresó su pesar por el accidente ferroviario ocurrido el miércoles en el centro de España, donde dos trenes de alta velocidad colisionaron y provocaron la muerte de al menos 68 personas. El número de víctimas era provisional al momento de difundirse el último parte oficial, mientras decenas de heridos permanecían internados y los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar.
El papa León XIV expresó sus condolencias por el choque de trenes en España
El Pontífice manifestó su “profundo pesar” por las víctimas del accidente ocurrido en la localidad de Urda, en Toledo. A través de un telegrama, envió sus oraciones a las familias de los fallecidos y pidió por la recuperación de los heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.
El mensaje del Pontífice fue transmitido mediante un telegrama de condolencias dirigido al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y firmado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. En el texto, León XIV manifestó su “profundo pesar” por lo ocurrido y aseguró sus oraciones por el eterno descanso de las personas fallecidas.
El Santo Padre también hizo llegar sus condolencias a los familiares de las víctimas y expresó su cercanía con quienes resultaron afectados por el siniestro. Además, transmitió sus deseos de una pronta recuperación para las personas heridas y reconoció el trabajo de quienes participan de las tareas de asistencia.
El mensaje del Papa León XIV a las víctimas y sus familias
En el telegrama, León XIV expresó sus sentimientos de consuelo y preocupación ante las consecuencias del accidente. El mensaje estuvo dirigido tanto a los familiares de las personas fallecidas como a los sobrevivientes y a quienes permanecían hospitalizados.
El Pontífice aseguró que reza por el descanso eterno de las víctimas y acompañó a sus seres queridos en el dolor por las pérdidas. También manifestó su deseo de que los heridos puedan recuperarse y reciban la atención necesaria.
Otro de los puntos del mensaje estuvo relacionado con el trabajo de los equipos de rescate. León XIV los animó a perseverar en sus esfuerzos para brindar socorro y asistencia a las personas afectadas por la colisión. Como cierre del telegrama, impartió su Bendición Apostólica.
La comunicación fue enviada al arzobispo Francisco Cerro Chaves, referente de la Iglesia católica en Toledo, una de las jurisdicciones vinculadas con el lugar donde ocurrió el accidente. El documento fue firmado por el cardenal Pietro Parolin en nombre del Santo Padre.
La reacción del Vaticano se produjo mientras España atravesaba las primeras horas posteriores a uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos tiempos en el país. La magnitud del hecho, la cantidad de víctimas y la continuidad de las tareas de búsqueda mantenían la atención puesta en la evolución de la situación.
Cómo fue el accidente ferroviario que conmocionó a España
El choque ocurrió el miércoles, alrededor de las 8.54, hora local, en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, en el centro de España. Según la información difundida, dos trenes de alta velocidad colisionaron y dejaron un saldo inicial de 68 personas fallecidas.
La cifra todavía no era definitiva. La portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, informó el jueves que 53 personas continuaban hospitalizadas. De ese total, 15 se encontraban en estado crítico y recibían atención en distintos centros de salud.
En paralelo, los equipos de emergencia mantenían los operativos en el lugar del siniestro. Durante la mañana del jueves, las tareas de búsqueda continuaban con la participación de perros rastreadores, en un esfuerzo por localizar a posibles víctimas y completar el relevamiento de la zona.
La dimensión del accidente llevó al gobierno español a declarar tres días de luto nacional. La medida dispuso un período de duelo en todo el país en homenaje a las personas que murieron en la colisión y como expresión de acompañamiento a sus familias.
El episodio representa, además, el segundo desastre ferroviario de alta velocidad registrado en España durante ese año. La sucesión de accidentes vuelve a poner en primer plano la seguridad del sistema ferroviario, aunque la información difundida hasta el momento no precisa las causas de la colisión ni establece responsabilidades.
Mientras avanzan las tareas de asistencia y búsqueda, las autoridades continúan con el seguimiento de las personas hospitalizadas y la actualización de los datos oficiales. En ese contexto, el mensaje del papa León XIV se sumó a las expresiones de condolencias dirigidas a las víctimas y sus familiares, con un llamado a sostener el trabajo de los equipos que intervienen en la emergencia.