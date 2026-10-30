Tragedia ferroviaria

El papa León XIV expresó sus condolencias por el choque de trenes en España

El Pontífice manifestó su “profundo pesar” por las víctimas del accidente ocurrido en la localidad de Urda, en Toledo. A través de un telegrama, envió sus oraciones a las familias de los fallecidos y pidió por la recuperación de los heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.