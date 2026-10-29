Al menos 74 muertos

Tragedia en Toledo: España termina su primer día de luto mientras continúa la búsqueda de las víctimas

Los peritajes preliminares sobre la colisión frontal entre dos formaciones de alta velocidad apuntan a un colapso en el sistema automático de control y un error en la autorización del centro de mandos de ADIF, mientras el país vive su primera jornada de duelo oficial con más de cien heridos ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha.