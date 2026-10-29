Los equipos de emergencia de España continuaban este jueves con las tareas de búsqueda y rescate entre los restos de dos trenes de alta velocidad que chocaron el miércoles cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo.
Choque de trenes en España: los rescatistas revisan los vagones en busca de más víctimas
El accidente ocurrió cerca de Urda, en la provincia de Toledo, cuando una formación impactó contra otra que estaba detenida. Los equipos de emergencia trabajan entre los restos para descartar nuevas víctimas.
El balance informado por las autoridades ascendió a 69 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, mientras los rescatistas revisaban los vagones destruidos para determinar si quedaban más víctimas atrapadas.
El accidente ocurrió cuando una formación ferroviaria impactó contra otra que se encontraba detenida cerca de una estación. La violencia del choque dejó vagones destrozados y al menos uno volcado. Durante la noche, grúas trabajaron para retirar partes de las estructuras dañadas, mientras los equipos de salvamento avanzaban con cautela entre los restos.
El Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, decretó tres días de luto nacional en homenaje a las víctimas. La magnitud del siniestro también reabrió el debate sobre la seguridad de la red ferroviaria de alta velocidad y las condiciones en las que se produjo la colisión.
Cómo continúa el operativo de búsqueda y rescate
Las tareas se concentraron en revisar los vagones más afectados por el impacto. Las autoridades advirtieron que todavía no podían descartar la presencia de más personas fallecidas entre los restos, por lo que el operativo seguía activo durante la mañana.
Esther Padilla, portavoz del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, explicó a la televisión pública española que los equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los servicios de salvamento trabajaban con precaución porque aún no podían confirmar que no quedaran víctimas en el lugar. También indicó que una unidad canina había participado en las tareas el miércoles y que volvería a intervenir.
En paralelo, las grúas continuaban retirando partes de los trenes y se avanzaba con la identificación de las personas fallecidas. Una jueza de Toledo dispuso una zona de exclusión de dos kilómetros a ambos lados de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, con acceso restringido al personal de emergencia, seguridad, asistencia sanitaria y justicia.
El presidente Pedro Sánchez volvió a trasladarse a Toledo para participar en una reunión de coordinación y supervisar la respuesta de los organismos involucrados. El mandatario pidió esclarecer las causas del choque y aseguró que el Estado trabajará para determinar qué ocurrió.
La tragedia también coincidió con una huelga de maquinistas ferroviarios que ya estaba prevista antes del accidente. El sindicato del sector reclamaba mayores inversiones en seguridad y cambios estructurales en el sistema ferroviario. No obstante, la organización pidió prudencia y evitó atribuir responsabilidades antes de conocer los resultados de la investigación.
Qué se sabe sobre las posibles causas del choque
Las primeras hipótesis apuntan a una posible falla en el sistema de señalización y a una eventual intervención humana en la secuencia que terminó con la colisión. El ministro de Transportes español, Óscar Puente, explicó que varios trenes se habían detenido automáticamente debido a un problema en las señales.
Según esa explicación preliminar, después de la interrupción alguien habría autorizado a una formación de la empresa estatal Renfe a continuar su marcha a velocidad normal, pese a que otro tren permanecía detenido algunos kilómetros más adelante. Esa secuencia forma parte de las líneas de investigación, pero todavía no constituye una conclusión definitiva sobre las responsabilidades.
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) pidió no especular sobre el origen del siniestro hasta que se conozcan todos los detalles. La investigación deberá establecer cómo funcionaron los sistemas de seguridad, qué comunicaciones hubo entre los trenes y el centro de control y por qué la formación que estaba detenida no fue evitada.
Mientras avanzan las pericias, las autoridades mantienen el operativo en el lugar y continúan con la identificación de las víctimas. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también tenía previsto trasladarse a una localidad cercana al sitio del accidente.