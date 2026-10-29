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Tenía 32 años

Quién era Ana Martina Conte Grand, la sanjuanina que murió en el choque de trenes en España

Era licenciada en Podología por la UBA, residía en Andalucía y había desarrollado una plantilla ortopédica para aliviar el dolor causado por verrugas plantares.

La mujer argentina viajaba en el coche 7 de uno de los trenes que chocaron en Toledo, España.La mujer argentina viajaba en el coche 7 de uno de los trenes que chocaron en Toledo, España.
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La Cancillería argentina confirmó la muerte de Ana Martina Conte Grand, una mujer de 32 años oriunda de San Juan, tras el choque de trenes ocurrido en Toledo, España. En paralelo, las autoridades continúan buscando a otro argentino cuyo paradero todavía no pudo establecerse.

La joven viajaba en una de las formaciones de alta velocidad involucradas en la colisión sobre el corredor Madrid-Sevilla, un siniestro que dejó al menos 68 muertos y decenas de heridos, según la información difundida.

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Quién era Ana Martina Conte Grand

Conte Grand se había graduado como licenciada en Podología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ejercía la profesión junto a su hermano Zacarías en un consultorio compartido en la capital sanjuanina.

Su hermano también viajaba en el tren y resultó herido. Actualmente permanece internado en un hospital de la zona.

A cranee at the site of the collision the day after two high-speed trains crashed between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 29, 2026. REUTERS/Ana Beltran TPX IMAGES OF THE DAYUna argentina murió en el choque de trenes en España

En el ámbito profesional, la especialista había desarrollado una plantilla ortopédica destinada a aliviar el dolor de pacientes con verrugas plantares.

Vivía en el sur de España

Desde hacía un tiempo, la podóloga residía en Andalucía, una región ubicada en el sur de España. Al momento del accidente, viajaba en el coche número 7 de la formación.

La confirmación de su fallecimiento fue comunicada por la Cancillería argentina, mientras avanzan las tareas para identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias del choque.

Conte Grand era licenciada en Podología y se había radicado en Andalucía, España.Conte Grand era licenciada en Podología y se había radicado en Andalucía, España.

Continúa la búsqueda de otro argentino

Las autoridades diplomáticas también siguen de cerca el caso de Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba en el octavo vagón de una formación de Renfe.

Hasta el momento, los equipos de emergencia no lograron determinar su paradero. La búsqueda continúa mientras se actualiza la información sobre las personas afectadas por la tragedia ferroviaria.

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