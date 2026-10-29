La Cancillería argentina confirmó la muerte de Ana Martina Conte Grand, una mujer de 32 años oriunda de San Juan, tras el choque de trenes ocurrido en Toledo, España. En paralelo, las autoridades continúan buscando a otro argentino cuyo paradero todavía no pudo establecerse.
Quién era Ana Martina Conte Grand, la sanjuanina que murió en el choque de trenes en España
Era licenciada en Podología por la UBA, residía en Andalucía y había desarrollado una plantilla ortopédica para aliviar el dolor causado por verrugas plantares.
La joven viajaba en una de las formaciones de alta velocidad involucradas en la colisión sobre el corredor Madrid-Sevilla, un siniestro que dejó al menos 68 muertos y decenas de heridos, según la información difundida.
Quién era Ana Martina Conte Grand
Conte Grand se había graduado como licenciada en Podología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ejercía la profesión junto a su hermano Zacarías en un consultorio compartido en la capital sanjuanina.
Su hermano también viajaba en el tren y resultó herido. Actualmente permanece internado en un hospital de la zona.
En el ámbito profesional, la especialista había desarrollado una plantilla ortopédica destinada a aliviar el dolor de pacientes con verrugas plantares.
Vivía en el sur de España
Desde hacía un tiempo, la podóloga residía en Andalucía, una región ubicada en el sur de España. Al momento del accidente, viajaba en el coche número 7 de la formación.
La confirmación de su fallecimiento fue comunicada por la Cancillería argentina, mientras avanzan las tareas para identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias del choque.
Continúa la búsqueda de otro argentino
Las autoridades diplomáticas también siguen de cerca el caso de Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba en el octavo vagón de una formación de Renfe.
Hasta el momento, los equipos de emergencia no lograron determinar su paradero. La búsqueda continúa mientras se actualiza la información sobre las personas afectadas por la tragedia ferroviaria.