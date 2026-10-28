Tragedia ferroviaria en España

Buscan a un argentino desaparecido tras el choque de trenes en Toledo

Agustín Randazzo, de 51 años residente en España desde 2002, es buscado desesperadamente por su familia tras el suceso ocurrido este miércoles. Por el momento, se sabe que viajaba en el coche número 8 del convoy siniestrado por motivos laborales y, desde la violenta colisión, no hay rastros de su paradero.