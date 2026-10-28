Cómo fue el accidente de trenes en España: mapa y explicaciones del choque en Toledo

La colisión se produjo en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el término municipal de Los Yébenes, cerca de Urda.

1. Ubicación 2. El impacto 3. Cronología

Ubicación aproximada del choque ferroviario Mapa esquemático de la provincia de Toledo con Madrid al norte, la línea ferroviaria hacia el sur y el punto del accidente en el kilómetro 118, cerca de Urda y Los Yébenes. Madrid Atocha · origen de los servicios Punto del choque · PK 118 Línea Madrid-Sevilla Urda Los Yébenes Mora / Orgaz CASTILLA-LA MANCHA · PROVINCIA DE TOLEDO Esquema orientativo; no representa cartografía a escala. N

Esquema del choque por alcance Dos trenes avanzan en el mismo sentido hacia el sur. El AVE de Renfe llega por detrás y alcanza al Iryo detenido. El esquema es ilustrativo y no está a escala. DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN · HACIA SEVILLA AVE · Renfe Circulaba detrás Iryo Detenido en la vía Alcance Qué se informó El AVE alcanzó por detrás al Iryo. Algunos coches descarrilaron; la posición final no está representada a escala. Esquema conceptual, no reconstrucción técnica ni representación exacta de los daños.

AVE de Renfe Iryo Sentido del alcance

Importante: el dibujo explica el tipo de colisión a partir de la información inicial de Adif. No reproduce a escala las vías, las posiciones finales de los coches ni la mecánica precisa del impacto.