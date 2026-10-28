Operativo de rescate

Choque de trenes en España: dos vagones cayeron por un terraplén y hay más de 40 muertos

El accidente ocurrió entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, cuando una de las formaciones chocó por detrás contra otra que se encontraba detenida en la vía por causas que aún se desconocen. La cifra de muertos podría aumentar.