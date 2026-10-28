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Choque de trenes en España: dos vagones cayeron por un terraplén y hay más de 40 muertos

El accidente ocurrió entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, cuando una de las formaciones chocó por detrás contra otra que se encontraba detenida en la vía por causas que aún se desconocen. La cifra de muertos podría aumentar.

Dos vagones cayeron por un terraplén tras el impacto entre los trenes. Crédito: El País.Dos vagones cayeron por un terraplén tras el impacto entre los trenes. Crédito: El País.
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Al menos 46 personas murieron tras una colisión entre dos trenes ocurrida en España. La cifra de víctimas podría aumentar a medida que avancen las tareas de rescate y se conozca el alcance total del siniestro, que provocó la interrupción de la circulación ferroviaria de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía.

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El accidente involucró a una formación de AVE de Renfe y un tren de la compañía Iryo. Como consecuencia del impacto, dos vagones cayeron por un terraplén, lo que motivó el despliegue de un amplio operativo de emergencia para asistir a las víctimas.

La cifra de fallecidos podría aumentar

El balance inicial de la tragedia asciende a 46 personas fallecidas, aunque el número de víctimas podría incrementarse conforme avancen las tareas de asistencia y rescate.

Entre las primeras hipótesis sobre lo ocurrido, se indicó que el tren de Iryo se habría encontrado detenido en la vía por motivos que todavía se desconocen cuando fue impactado por detrás por la formación de AVE. La colisión habría provocado la caída de dos vagones por un terraplén.

Equipos de emergencia trabajan en la zona del accidente ferroviario en España.Equipos de emergencia trabajan en la zona del accidente ferroviario en España.

Las circunstancias que llevaron a la detención de uno de los trenes y desencadenaron el accidente aún deben esclarecerse.

Amplio operativo de emergencia

Tras el choque, se puso en marcha un importante dispositivo de rescate y asistencia sanitaria. En el lugar trabajaron bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, junto con efectivos de Protección Civil de varios municipios cercanos.

Las autoridades investigan las causas del accidente ocurrido cerca de Toledo. Crédito: Gentileza.Las autoridades investigan las causas del accidente ocurrido cerca de Toledo. Crédito: Gentileza.

El operativo también incluyó tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva, que se sumaron a las tareas de atención a las víctimas y respuesta ante la gravedad del siniestro.

Interrumpieron la circulación

El accidente obligó a suspender la circulación de trenes de alta velocidad en la línea que conecta Madrid con Andalucía, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

A woman with a suitcase walks past an information screen at the Atocha train station that says that the high-speed train line between Madrid and Andalucia has been interrupted, following the collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, in Madrid, Spain, October 28, 2026. REUTERS/Susana VeraEl choque ferroviario provocó la interrupción del servicio de alta velocidad.

Renfe situó el siniestro entre las localidades de Mora y Orgaz. Por su parte, el administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif, informó sobre la interrupción del servicio a través de un mensaje publicado en la red social X.

Mientras continúan las tareas de emergencia, las primeras hipótesis apuntan a que uno de los trenes habría impactado contra otro que estaba detenido. Las causas del accidente y la secuencia exacta de los hechos todavía no están esclarecidas, y el balance de víctimas podría modificarse con el avance de las actuaciones.

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