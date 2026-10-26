En Serbia, la Lista Estudiantes, conformada por jóvenes universitarios y académicos, puso fin a una década de gobierno del líder conservador Aleksandar Vucic. Con el 52,6% de los votos, la lista de Estudiantes llegará al poder tras dos años de encendidas protestas contra la gestión de Vucic, a quien acusaban por casos de corrupción y cercenamiento de derechos.
Una coalición de jóvenes universitarios y académicos derrotó al oficialismo y gobernará Serbia
El líder conservador serbio Aleksandar Vucic dejará el poder tras diez años al frente el país. Fue vencido por una lista que agrupa a académicos, ingenieros, médicos, juristas, sociólogos, deportistas y artistas.
Ilija Srdanovic, cardiólogo y primer candidato en la lista universitaria, aseguró que al poner fin a la década comandada por Vucic comenzará “una Serbia mejor, por el bien de nuestros ciudadanos, y para unas mejores relaciones con nuestros vecinos y con toda la comunidad internacional”.
El partido conservador SNS de Vucic obtuvo solo el 39,2% por ciento de los votos en las elecciones de ayer, según la Comisión Electoral de la República de Serbia, con el recuento del 96% de los colegios electorales. Ninguna otra candidatura superó el 3% de los votos necesarios para entrar en el Parlamento.
La clave de la elección fue la alta participación ciudadana con cerca de un 70% del electorado, récord histórico desde las parlamentarias y legislativas del año 2000. Esos comicios provocaron la caída de Slobodan Milosevic, quien gobernó por años y terminó muriendo en la cárcel, mientras esperaba juicio por genocidio y crímenes contra la humanidad en las guerras en Kosovo, Bosnia-Herzegovina y Croacia.
Vucic había sido ministro de Información de Milosevic y alcanzó el máximo cargo del país en 2014, cuando se convirtió en primer ministro hasta 2017, para luego continuar como jefe de Estado. En septiembre pasado había demitido de ese cargo y adelantado las elecciones rodeado por protestas, para recuperar el puesto de primer ministro.
El movimiento universitario serbio
El movimiento de universitarios surgió hace dos años tras la muerte de 16 personas al derrumbarse un voladizo de una estación de trenes en Novi Sad, que acababa de ser rehabilitada por empresas chinas mediante un opaco contrato. Así, lo que comenzó como un movimiento para pedir explicaciones por la adjudicación y ejecución de la obra acabó convirtiéndose en una exigencia de más Estado de derecho.
Serbia ha visto empeorar su puntuación en el índice de corrupción de Transparencia Internacional durante las gestiones de Vucic e incluso la UE ha mostrado sus dudas sobre el deterioro del Estado de derecho.
En ese marco, el proceso de adhesión a la Unión Europea, iniciado en 2012, se ha ralentizado en los últimos años, mientras que la presencia de China ha aumentado, hasta ser el segundo mayor inversor, tras el bloque comunitario. Vucic también era cuestionado por su buena relación con los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; y de Estados Unidos, Donald Trump.
Con los resultados preliminares de ayer, los universitarios tendrán una mayoría absoluta de 140 de los 250 escaños, mientras que el SNS se quedaría en 103, 26 menos que en 2023, cuando logró la mayoría absoluta.
El Partido Socialista, que ha gobernado en coalición con el SNS, se queda fuera del Parlamento, donde tenía 18. Aunque no han logrado el umbral del 3%, entran en el hemiciclo gracias a una legislación especial los partidos de las minorías húngara, con tres escaños, y albanesa y bosnia, con dos asientos para cada una de ellas.
Los festejos
Entre la lista ganadora se acumulan ciudadanos sin experiencia ni afiliación política que irrumpen en la política de Serbia. Serán académicos, ingenieros, médicos, juristas, sociólogos, artistas y, entre ellos, también está Dejan Bodiroga, leyenda del baloncesto europeo y actual presidente de la Euroliga.
Bodiroga dijo ayer que Serbia ha ganado la libertad “gracias a esta juventud”. Tras reconocer Vucic públicamente la derrota, varios cientos de miles de personas se lanzaron a celebrar en las calles con gritos de ‘victoria’.
Cientos de personas se volcaron a las calles para celebrar la derrota de Vucic con epicentro en el Parque de los Pioneros, entre el Parlamento y el Palacio Presidencial, que desde hace meses había quedado cerrado al público y ocupado periódicamente por grupos de encapuchados afines a Vucic, que han sido usados como fuerza de choque contra los que se oponían al expresidente.
“Esto significa que por fin somos libres”, aseguró Elena, una estudiante de 18 años. Misha, de 23 años, aseguraba sentirse eufórico: “Es tan hermoso. Las cosas van a ir mejor, van a ser maravillosas”. Pero no sólo gente joven salió a celebrar.
“Esperamos un futuro europeo, con todos nuestros vecinos. Vivir en paz”, afirmó Bojan, que a sus 48 años comparó la jornada de ayer y la movilización de los últimos dos años como la que ocurrió hace 26 años para terminar con el régimen autoritario de Milosevic.