Este domingo, a pocos días de la primera vuelta, se desarrollará el balotaje presidencial de Brasil entre el actual mandatario, Luiz Inácio “Lula” da Silva y Flávio Bolsonaro.
Lula y Bolsonaro: el balotaje que abre una serie de elecciones claves en el mundo
El actual presidente brasileño y el hijo de su principal opositor y ex mandatario se enfrentan mano a mano este domingo. Lo que sigue en agenda.
Las elecciones brasileñas han captado la atención del mundo por su relevancia en el equilibrio de fuerzas del continente americano. En pleno crecimiento de influencia de Estados Unidos en Latinoamérica, la eventual inclinación de Brasil podría presentar un escenario casi inédito de acercamiento a la Casa Blanca.
Lula ha planteado en la región las represalias públicas más concretas ante Donald Trump desde su regreso a la presidencia, la cual ha tenido también sus manifestaciones estadounidenses y sumó participantes secundarios como Elon Musk o el ministro de Justicia de Brasil Alexandre de Moraes.
Por el contrario, la figura de los Bolsonaro representa la afinidad más pura con Washington, incluyendo la convivencia en disertaciones o congresos de derecha y la presencia Eduardo Bolsonaro en EE.UU., quien cuenta con orden de detención de la Corte Suprema de Brasil.
Esta dualidad se planteó, al igual que en casi todas las elecciones recientes en Sudamérica, con un parejo mano a mano en primera vuelta que dejó a Flávio como vencedor con 47.03 % ante los 45.16 % de Lula.
La cercanía de las otras elecciones
Se trata de una simple cercanía temporal entre sí, pero los comicios de segunda vuelta en Brasil están separados por pocos días de las elecciones parlamentarias de Israel y las intermedias de Estados Unidos.
Los israelíes renovarán el martes 27 de octubre los escaños de la Knesset para el período 2026-2030 con el Likud de Benjamín Netanyahu que ha logrado restablecer su influencia en el gobierno desde 2023, pero que aún se enfrenta a desafíos.
La oposición sionista liberal de Juntos, con Naftali Bennett y Yair Lapid al frente, no alteraría los equilibrios, aunque podría plantearse una mayor radicalización en el epicentro de los conflictos de Medio Oriente.
Sólo una semana después, el 3 de noviembre, Trump se juega el tramo final de su gestión con las elecciones legislativas, conocidas como las midterms o de mitad de mandato en Estados Unidos.
Se elegirán 35 de 100 escaños en el Senado y se renovarán los 435 miembros con derecho a voto de la Cámara de Representantes.
En poco menos de tres semanas, el Mundo atravesará tres comicios del altísimo peso geopolítico, sumadas a las presidenciales de la inestable Bulgaria (25 de octubre), las parlamentarias de Serbia (también 25 de octubre) y las parlamentarias adelantadas para el 29 de noviembre en España.
Qué dijeron las encuestas
La paridad está planteada desde el inicio de campaña electoral para la primera vuelta hasta las horas previas al balotaje de este domingo.
En base al relevamiento más reciente de la encuestadora Datafolha, encargada por el diario O Globo, Flávio Bolsonaro se mantiene adelante por escasa diferencia con un 47% ante un 45% de Lula da Silva.
Comparando con los primeros sondeos post primera vuelta, hubo un pequeño recorte de Lula, quien no sumó votos y se quedó en 45%, pero su contrincante bajó del 49% inicialmente obtenido por el arrastre de otros candidatos.
Este escenario se replica, con menor intención de votos para ambas, en el sondeo más reciente de la encuestadora Quaest. Bolsonaro lidera con 46%, mientras que el actual presidente está con 44%.
Un elemento clave ante semejante igualdad son los indecisos o no representados. Según Datafolha, los votos blancos y nulos aumentaron del 5% al 6%, y los indecisos pasaron del 1% al 2%.