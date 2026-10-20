Javier Milei volvió a apuntar contra Luiz Inácio Lula da Silva a cinco días del balotaje presidencial de Brasil y sugirió que el mandatario podría intentar cometer un fraude electoral frente a Flávio Bolsonaro.
Milei acusó a Lula de preparar un posible fraude antes del balotaje con Flávio Bolsonaro
El presidente cuestionó a su par brasileño por declaraciones sobre las mujeres y advirtió que espera que no intente “robarse la elección” del domingo.
La acusación fue realizada a través de X, donde el jefe de Estado argentino también criticó a Lula por recientes declaraciones vinculadas con el trabajo de las mujeres.
El mensaje de Milei
“Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección”, escribió Milei.
El mensaje no estuvo acompañado por pruebas de una eventual maniobra sobre los comicios y fue formulado en medio de una campaña marcada por fuertes cruces entre ambos candidatos.
El Presidente argentino también llamó a Lula “zurdo ladrón” y cuestionó a sectores progresistas por las críticas que suelen realizar sobre cuestiones de género.
La frase de Lula que originó el cruce
Milei reaccionó a una entrevista en la que el mandatario brasileño defendió la reducción de la semana laboral.
En ese contexto, Lula sostuvo que una mujer no debería trabajar seis días y descansar solamente uno porque ese día “tiene que limpiar la casa”; haciendo referencia a que el día de descanso termina siendo otro día más de trabajo.
La frase generó repercusiones en Brasil y fue utilizada por Milei para acusarlo de sostener una postura misógina.
El balotaje del domingo
Lula y Flávio Bolsonaro volverán a enfrentarse el próximo domingo 25 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Bolsonaro terminó primero en la votación inicial, mientras que el actual mandatario quedó en segundo lugar.
La campaña entró en su etapa final con diferencias ajustadas y nuevos debates previstos antes de la jornada electoral.
Milei también apareció en el debate
La política argentina se metió además en el primer debate entre los dos candidatos brasileños.
Lula cuestionó las propuestas económicas de Bolsonaro y le preguntó si ya había pedido prestada “la motosierra” de Milei.
El presidente brasileño utilizó el modelo argentino como argumento para criticar las propuestas de ajuste defendidas por su rival.
La respuesta de Bolsonaro
Flávio Bolsonaro replicó con cuestionamientos sobre las relaciones internacionales de Lula y lo acusó de mantener vínculos con gobiernos autoritarios.
El intercambio fue uno de varios cruces personales que marcaron el debate televisivo.
Los equipos de campaña ya preparan un nuevo encuentro previsto para el 23 de octubre, dos días antes de la votación.
Una relación bilateral atravesada por la campaña
Milei manifestó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro en distintas oportunidades durante la campaña.
En julio participó de una actividad vinculada con su candidatura y volvió a lanzar fuertes críticas contra Lula.
Tras la primera vuelta, el mandatario argentino felicitó públicamente a Bolsonaro y expresó su intención de trabajar conjuntamente en caso de que llegue a la presidencia.