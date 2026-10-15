#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Regirá desde el 20 de octubre

Brasil aprobó la reducción de la semana laboral de seis a cinco días

El Senado brasileño convirtió en ley el proyecto para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales en dos fases, sin recortes salariales. La reforma, respaldada por ambas cámaras, entrará en vigor tras su promulgación.

La reforma es uno de los principales temas de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.La reforma es uno de los principales temas de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El Senado de Brasil aprobó por 75 votos a favor y uno en contra una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y establecer una semana laboral de cinco días.

El Senado de Brasil dio este miércoles sanción definitiva a la reforma.El Senado de Brasil dio este miércoles sanción definitiva a la reforma.

El texto aprobado es el mismo que recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados en mayo de 2026. Por tanto, la enmienda será promulgada por las mesas directivas de ambas cámaras y no necesitará la sanción presidencial. La promulgación está prevista para el martes 20 de octubre de 2026, fecha a partir de la cual la reforma entrará en vigor.

Tema de campaña

La reforma constitucional reduce la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas en dos fases. Dos meses después de la publicación de la enmienda, el límite bajará a 42 horas.

Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) campaigns in the Sarandi neighborhood, one of the areas hardest hit by the historic floods in 2024, in Porto Alegre, Brazil, October 14, 2026. REUTERS/Diego VaraLa reforma cuenta también con el apoyo de Flávio Bolsonaro.

Un año más tarde, es decir, 14 meses después de su promulgación, se reducirá a 40 horas, con un máximo de ocho horas diarias.

El texto prohíbe cualquier reducción salarial, tanto nominal como proporcional, incluidos los salarios mínimos establecidos para cada categoría profesional.

La reforma es uno de los principales temas de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y cuenta también con el apoyo de su rival, Flávio Bolsonaro. Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 25 de octubre.

El antecedente chileno

En Chile, la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales comenzó a implementarse de manera gradual en 2024 y prevé alcanzar el nuevo límite en 2028, sin reducir los salarios.

Mirá tambiénChile aprobó la jornada laboral de 40 horas semanales

La experiencia chilena constituye un antecedente regional de la reforma impulsada en Brasil.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Brasil
Lula da Silva
Flávio Bolsonaro
Chile

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro