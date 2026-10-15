Regirá desde el 20 de octubre

Brasil aprobó la reducción de la semana laboral de seis a cinco días

El Senado brasileño convirtió en ley el proyecto para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales en dos fases, sin recortes salariales. La reforma, respaldada por ambas cámaras, entrará en vigor tras su promulgación.