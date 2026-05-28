La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la noche del miércoles una propuesta de enmienda constitucional que pone fin a la escala laboral seis por uno, es decir, seis días de trabajo por uno de descanso.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales
La iniciativa que elimina la escala de seis días de trabajo por uno de descanso obtuvo un amplio respaldo y pasó al Senado. La reforma prevé una aplicación gradual sin rebaja salarial.
En la segunda votación, poco antes de la medianoche del miércoles, la iniciativa obtuvo 461 votos favorables y 19 en contra, por lo que ahora será enviada al Senado para su análisis y las modificaciones comenzarán a regir 60 días después de su promulgación.
La propuesta establece aprobó una reforma que reduce la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, sin disminución salarial y garantizando dos días de descanso semanal, uno de ellos preferentemente los domingos.
El presidente de la Cámara, Hugo Motta, calificó la medida como un cambio “fundamental” para los trabajadores del país desde la Constitución de 1988, y sostuvo que la aprobación quedará registrada en la historia de la legislatura y en la trayectoria de cada parlamentario, que comprendió que el desarrollo económico y la dignidad humana deben avanzar juntos.
Según el texto aprobado, la reducción se aplicará en dos etapas: tras 60 días la jornada pasará inicialmente a 42 horas semanales y 12 meses después se establecerá de forma definitiva en 40 horas semanales, con un máximo de ocho horas diarias. No obstante, el proyecto contempla que puedan existir mecanismos de compensación y reducción de jornada negociados colectivamente.
La Propuesta de Enmienda a la Constitución también prevé que una ley ordinaria regule la jornada y el descanso de regímenes diferenciados, como el de trabajadores que actualmente cumplen seis horas diarias.
Además, el texto indica que una ley complementaria podrá establecer medidas de transición para emprendedores individuales, así como micro y pequeñas empresas, con el fin de facilitar la adaptación al nuevo marco laboral.