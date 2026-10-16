Según una encuesta

Brasil: Flávio Bolsonaro recorta la ventaja de Lula y la elección se ajusta a dos puntos

El último sondeo de Datafolha muestra que el candidato del PL reúne el 47% de la intención de voto, frente al 45% del actual presidente, en una medición realizada antes de la segunda vuelta del 25 de octubre.