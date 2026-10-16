El candidato opositor a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro (PL), acortó distancias con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y quedó a solo dos puntos porcentuales en intención de voto, según la última encuesta de Datafolha de cara al balotaje del 25 de octubre.
Brasil: Flávio Bolsonaro recorta la ventaja de Lula y la elección se ajusta a dos puntos
El último sondeo de Datafolha muestra que el candidato del PL reúne el 47% de la intención de voto, frente al 45% del actual presidente, en una medición realizada antes de la segunda vuelta del 25 de octubre.
El sondeo indica que Bolsonaro alcanza el 47% de las preferencias, frente al 45% de Lula, una diferencia que configura un empate técnico, dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.
En los votos válidos, que excluyen los sufragios en blanco, nulos y las indecisiones, el candidato opositor obtiene el 51%, mientras que el presidente llega al 49%.
Bolsonaro acorta distancias
En la encuesta anterior, publicada la semana pasada, Bolsonaro registraba el 49% de la intención de voto y Lula, el 45%. De esta manera, el dirigente del PL cayó dos puntos, mientras que el mandatario mantuvo su nivel de apoyo. La diferencia pasó de cuatro a dos puntos porcentuales.
Esta es la primera medición de Datafolha realizada después de las manifestaciones en respaldo a Lula en distintas capitales brasileñas. El domingo, el presidente se dirigió a sus seguidores en la avenida Paulista y, posteriormente, se registraron movilizaciones en Río de Janeiro, Brasilia y otras ciudades.
Las regiones donde lidera cada uno
Bolsonaro supera a Lula en el sudeste brasileño, la región con mayor cantidad de votantes, con el 51% frente al 41%. En el sur del país, la diferencia es más amplia: obtiene el 62%, contra el 29% del mandatario.
En la clase media, que representa el 37% de los entrevistados, el candidato opositor reúne el 55% de las preferencias, mientras que Lula alcanza el 40%.
Bolsonaro también lidera entre los votantes evangélicos, con el 62% frente al 29%. Sin embargo, retrocedió siete puntos en este segmento respecto de la encuesta anterior, una variación que se encuentra dentro de su margen de error específico, de cuatro puntos porcentuales.
Por su parte, Lula se impone entre los votantes de menores ingresos, con el 53% frente al 38% de su rival. También lidera entre los católicos, con el 52% contra el 42%, y en la región nordeste, donde obtiene el 61% frente al 32% de Bolsonaro.
Diferencias por género
La encuesta también muestra preferencias distintas entre hombres y mujeres. Entre las votantes, Lula alcanza el 49% de la intención de voto, nueve puntos por encima de Bolsonaro, que registra el 40%.
Entre los hombres, en cambio, el candidato opositor lidera con el 52%, frente al 40% del actual presidente.
El rechazo a los candidatos
Datafolha registró un nivel de rechazo del 46% para Lula, el mismo porcentaje que en la encuesta anterior. En el caso de Bolsonaro, el indicador subió del 43% al 44%.
Además, el 3% de los encuestados afirmó que rechaza a ambos candidatos, mientras que el 7% dijo no rechazar a ninguno.
La evaluación del gobierno
La desaprobación de la gestión de Lula llegó al 50%, frente al 49% del sondeo anterior. La aprobación se mantuvo en el 48%, mientras que el 3% respondió que no sabía cómo evaluarla.
En cuanto a la calificación general del gobierno, el 41% lo considera malo o terrible, frente al 40% de la medición previa. El 35% lo evalúa como excelente o bueno, el 23% lo califica como regular y el 1% no respondió.
Por qué votan a cada candidato
Entre los votantes de Bolsonaro, el 74% afirma que lo elige porque lo considera el mejor candidato, mientras que el 17% dice que su objetivo es derrotar a Lula.
Entre quienes respaldan al presidente, el 83% asegura que lo considera el mejor candidato y el 12% señala que vota por él para impedir un triunfo del senador opositor.
Datafolha entrevistó a 2.520 personas mayores de 16 años entre el 13 y el 15 de octubre. El relevamiento tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.