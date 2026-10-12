La Corte Suprema de Brasil autorizó este lunes la reanudación de las visitas del senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La Corte Suprema de Brasil restableció las visitas de Flávio Bolsonaro a su padre
El juez Alexandre de Moraes autorizó la reanudación de las visitas del senador y candidato presidencial a Jair Bolsonaro, tras cumplirse una suspensión de 90 días. La medida mantiene las condiciones de seguridad y prohíbe utilizar los encuentros para difundir mensajes políticos o electorales.
La decisión fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, luego de que venciera la suspensión de 90 días impuesta el 17 de julio por incumplir las restricciones judiciales. Según la resolución, el plazo concluyó sin que se registraran nuevos incidentes que justificaran extender la sanción.
La Fiscalía también se manifestó a favor de restablecer el régimen de visitas, al señalar que no encontró indicios de nuevos incumplimientos de las condiciones establecidas por el tribunal.
Se mantienen las restricciones a los mensajes políticos
La resolución establece que los encuentros deberán desarrollarse bajo los mismos horarios, condiciones y medidas de seguridad que regían antes de la suspensión. Además, prohíbe expresamente que las visitas se utilicen con fines políticos o electorales, así como la divulgación de manifiestos o declaraciones, incluso mediante intermediarios y por cualquier medio.
La sanción había sido aplicada después de que Flávio Bolsonaro difundiera en una transmisión en directo en sus redes sociales un mensaje escrito por su padre. El Supremo consideró que esa acción vulneró la prohibición que impedía a Jair Bolsonaro emitir mensajes en redes sociales, también a través de terceros.
La defensa del expresidente había solicitado que se restableciera el régimen habitual de visitas. Con la nueva resolución, Flávio podrá volver a encontrarse con su padre, aunque bajo las limitaciones fijadas por la Justicia.
El regreso de las visitas, en plena campaña electoral
La autorización se conoce en la recta final de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, prevista para el 25 de octubre. Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), se enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El senador ha manifestado que, si gana los comicios, buscará indultar a su padre una vez que asuma la Presidencia, prevista para el 5 de enero. También anunció su intención de impulsar la destitución del juez Alexandre de Moraes, quien tuvo un papel central en el proceso judicial contra el exmandatario.
Jair Bolsonaro cumple la condena en su residencia de Brasilia por razones de salud. En septiembre de 2025 fue hallado culpable de intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022, mediante una trama destinada a desconocer el resultado electoral y quebrar el orden democrático.