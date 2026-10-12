Pero mantuvo las restricciones políticas

La Corte Suprema de Brasil restableció las visitas de Flávio Bolsonaro a su padre

El juez Alexandre de Moraes autorizó la reanudación de las visitas del senador y candidato presidencial a Jair Bolsonaro, tras cumplirse una suspensión de 90 días. La medida mantiene las condiciones de seguridad y prohíbe utilizar los encuentros para difundir mensajes políticos o electorales.