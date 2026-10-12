Escala la presión diplomática

Pekín impuso sanciones a funcionarios de Paraguay y Belice por su relación con Taiwán

Pekín anunció restricciones contra el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay, Gustavo Villate, y el canciller de Belice, Francis Fonseca, por su respaldo a las relaciones diplomáticas con Taiwán. Asunción ratificó su cooperación con Taipéi, mientras que el Gobierno taiwanés denunció una injerencia en la soberanía de otros países.