China impuso sanciones al ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay, Gustavo Villate, y al ministro de Relaciones Exteriores de Belice, Francis Fonseca, debido a sus vínculos con Taiwán. Pekín justificó la decisión al acusar a ambos funcionarios de promover relaciones diplomáticas con la isla y de adoptar posiciones contrarias a los intereses chinos.
Pekín impuso sanciones a funcionarios de Paraguay y Belice por su relación con Taiwán
Pekín anunció restricciones contra el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay, Gustavo Villate, y el canciller de Belice, Francis Fonseca, por su respaldo a las relaciones diplomáticas con Taiwán. Asunción ratificó su cooperación con Taipéi, mientras que el Gobierno taiwanés denunció una injerencia en la soberanía de otros países.
La medida generó una rápida reacción de Taiwán, que cuestionó la decisión por considerar que China no tiene derecho a intervenir en sus relaciones con otros países. Por su parte, el Gobierno paraguayo ratificó que continuará con los proyectos de cooperación que mantiene con Taipéi.
Paraguay y Belice forman parte del reducido grupo de 12 países que mantienen relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán. China considera a la isla parte de su territorio y rechaza que mantenga vínculos diplomáticos independientes, mientras que las autoridades taiwanesas sostienen su autonomía política y cuentan con un gobierno elegido democráticamente.
Las sanciones tienen un alcance principalmente diplomático, ya que los funcionarios afectados no suelen viajar a China. Sin embargo, representan una nueva señal de la presión que ejerce Pekín sobre los países que mantienen relaciones oficiales con Taipéi.
Las sanciones y la respuesta de Paraguay
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China fundamentó las medidas en razones de soberanía y seguridad nacional. Según Pekín, los funcionarios sancionados promovieron posturas contrarias a sus intereses y respaldaron la continuidad de los vínculos diplomáticos con Taiwán.
Las restricciones incluyen la prohibición de ingresar a Hong Kong y Macao, así como la prohibición para organizaciones y particulares chinos de realizar transacciones, cooperar o desarrollar otras actividades con los funcionarios afectados.
Desde Asunción, Villate calificó la decisión como una medida previsible debido a los proyectos conjuntos entre Paraguay y Taiwán. Entre ellos mencionó la instalación de un centro de datos binacional, una iniciativa que ambos gobiernos prevén continuar.
“Estamos muy tranquilos, vamos a seguir trabajando con todos los proyectos que tenemos y vamos a empujar con más fuerza esto”, afirmó el ministro ante un medio paraguayo. Además, consideró las sanciones como una “medalla de honor”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice, en tanto, no había respondido de inmediato a las consultas periodísticas sobre la decisión china.
Pekín acusó a los funcionarios de actuar como «peones»
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, afirmó que los ministros estaban “dispuestos a servir de peones” de Taiwán y los acusó de interferir en los asuntos internos chinos.
Según la funcionaria, ambos políticos difundieron información falsa sobre supuestos ciberataques chinos y realizaron declaraciones que, a juicio de Pekín, perjudican la imagen internacional del país. No obstante, no ofreció detalles adicionales sobre esas acusaciones.
Mao Ning también instó a los demás países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán a no dejarse influir por los sectores que promueven la independencia de la isla.
Los vínculos de Paraguay y Belice con Taiwán
Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente presión diplomática china para reducir el reconocimiento internacional de Taipéi.
Las sanciones se conocieron después de una serie de encuentros oficiales entre representantes de los países afectados y autoridades taiwanesas.
El mes pasado, el canciller de Belice, Francis Fonseca, recibió en su país a su homólogo de Taiwán, Lin Chia-lung. En junio, Villate mantuvo una reunión en Paraguay con el viceministro de Relaciones Exteriores taiwanés, Chen Ming-chi.
Además, poco antes del anuncio de las sanciones, la embajada de Belice en Taiwán publicó un mensaje para conmemorar el 37.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, celebrado el 11 de octubre.
“Juntos, esperamos un futuro de crecimiento, oportunidades y amistad duradera”, expresó la representación diplomática.
China busca que los países que todavía reconocen oficialmente a Taiwán rompan sus relaciones con Taipéi y establezcan vínculos diplomáticos con Pekín. En los últimos años, esa estrategia estuvo acompañada por cambios en el reconocimiento internacional de la isla.