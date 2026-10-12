Nueva escalada en Asia

Corea del Norte lanzó misiles balísticos al mar de Japón en medio de la tensión regional

El Ejército norcoreano lanzó varios misiles balísticos desde las inmediaciones de Pyongyang, según confirmaron las autoridades de Corea del Sur y Japón. Los proyectiles recorrieron más de 900 kilómetros y el episodio se produjo días después de que Seúl anunciara una prueba de su primer misil hipersónico.