Corea del Norte lanzó este lunes varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, denominado mar del Este en las dos Coreas, en un nuevo episodio de tensión militar en Asia oriental. El lanzamiento fue detectado por las autoridades de Corea del Sur y Japón, que reforzaron la vigilancia ante la posibilidad de nuevas pruebas.
Corea del Norte lanzó misiles balísticos al mar de Japón en medio de la tensión regional
El Ejército norcoreano lanzó varios misiles balísticos desde las inmediaciones de Pyongyang, según confirmaron las autoridades de Corea del Sur y Japón. Los proyectiles recorrieron más de 900 kilómetros y el episodio se produjo días después de que Seúl anunciara una prueba de su primer misil hipersónico.
De acuerdo con el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS), los proyectiles fueron lanzados alrededor de las 9.20, hora local, desde las inmediaciones de Pyongyang y recorrieron más de 900 kilómetros.
En un comunicado difundido por la agencia de noticias Yonhap, el mando militar de Corea del Sur informó que sus fuerzas permanecen en estado de máxima alerta y mantienen el intercambio de información con Estados Unidos y Japón para coordinar el seguimiento de la situación.
Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés confirmó la detección de los lanzamientos y señaló que, hasta el momento, no se habían reportado daños materiales.
El episodio se produjo pocos días después de que Corea del Sur anunciara la realización exitosa de una prueba de su primer misil hipersónico, un sistema que todavía se encuentra en fase de investigación y desarrollo.
Un nuevo lanzamiento en medio de la tensión regional
El lanzamiento del lunes constituye una nueva prueba militar de Pyongyang, cuyo programa de misiles balísticos genera preocupación entre sus vecinos y Estados Unidos.
El antecedente más reciente se registró el 3 de octubre, cuando Corea del Norte disparó otro proyectil hacia el mar de Japón. En aquella oportunidad, el misil cayó fuera de la zona económica exclusiva japonesa y no se informaron daños.
Tras el nuevo episodio, las Fuerzas Armadas surcoreanas indicaron que mantienen un monitoreo reforzado para detectar posibles lanzamientos adicionales y evaluar cualquier cambio en la actividad militar norcoreana.
La prueba hipersónica de Corea del Sur
La nueva actividad militar norcoreana coincidió con un avance anunciado por Seúl en el desarrollo de sus capacidades de defensa. El jueves anterior, Corea del Sur informó que había realizado con éxito una prueba de su primer misil hipersónico, todavía en etapa de desarrollo.
Este tipo de armamento está diseñado para desplazarse a velocidades muy elevadas y puede presentar dificultades adicionales para los sistemas de detección e interceptación, aunque sus prestaciones dependen de las características específicas de cada modelo.
El desarrollo de nuevos sistemas de armas por parte de ambos países se inscribe en una competencia militar que alimenta las preocupaciones sobre la estabilidad de la península coreana.
Acusaciones cruzadas por explosiones en la frontera
Las tensiones entre Seúl y Pyongyang también se intensificaron tras la explosión de dos minas el 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ), que separa a ambos países. El incidente dejó dos soldados surcoreanos gravemente heridos y un tercero con lesiones leves.
Corea del Sur acusó a Pyongyang de haber colocado los explosivos y exigió una disculpa. Además, llevó adelante una operación de desminado en el área fronteriza.
Las autoridades norcoreanas, por su parte, rechazaron las acusaciones y sostuvieron que Seúl buscaba justificar posibles provocaciones en la frontera.
Ambos países continúan técnicamente en guerra, ya que el conflicto de 1950-1953 concluyó con un armisticio y no con un tratado de paz definitivo. En ese contexto, los nuevos lanzamientos de misiles y las acusaciones cruzadas mantienen la atención internacional sobre una de las regiones más sensibles desde el punto de vista militar y geopolítico.