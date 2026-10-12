Durante el desfile militar

España celebró su Fiesta Nacional con abucheos al presidente Pedro Sánchez

La celebración de la Fiesta Nacional de España estuvo marcada por los silbidos e insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El desfile militar reunió a miles de ciudadanos en Madrid y contó con la participación de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas, vehículos y aeronaves.