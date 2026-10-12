El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió insultos, silbidos y abucheos durante el desfile militar por la Fiesta Nacional del 12 de octubre, celebrado en Madrid. La conmemoración se desarrolló en un contexto político marcado por el adelanto de las elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.
España celebró su Fiesta Nacional con abucheos al presidente Pedro Sánchez
La celebración de la Fiesta Nacional de España estuvo marcada por los silbidos e insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El desfile militar reunió a miles de ciudadanos en Madrid y contó con la participación de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas, vehículos y aeronaves.
Miles de ciudadanos se acercaron a la capital española para presenciar el tradicional desfile, que durante aproximadamente una hora y media exhibió las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
Sánchez llegó al lugar en su vehículo oficial y, al descender, fue recibido con abucheos e insultos por parte de algunas de las personas ubicadas en las inmediaciones. El episodio volvió a repetirse en una ceremonia en la que el mandatario ya había sido objeto de manifestaciones similares en años anteriores.
La jornada podría ser la última participación de Sánchez en este acto como presidente del Gobierno, dependiendo del resultado de las próximas elecciones y de la conformación del nuevo Ejecutivo.
Un despliegue militar con miles de efectivos
El desfile contó con la participación de 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas, entre ellos 3.850 hombres y 530 mujeres. También formaron parte de la exhibición 144 vehículos, 39 motocicletas, 286 caballos y cinco perros.
El componente aéreo incluyó 34 aeronaves de caza y adiestramiento, 16 aviones de transporte y 32 helicópteros, que sobrevolaron distintos sectores de la capital española como parte de la ceremonia.
Uno de los momentos destacados se produjo al cierre del desfile aéreo, cuando cuatro cazas Eurofighter del Ala 14 dibujaron en el cielo los colores de la bandera española mediante humo de colores.
Los reyes fueron recibidos con aplausos
Tras la llegada de Sánchez, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, hicieron su entrada en el acto. El monarca, vestido con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, fue recibido con aplausos, vítores y expresiones de apoyo, entre ellas el tradicional «¡Viva el rey!».
La recepción al jefe del Estado contrastó con los abucheos dirigidos al presidente del Gobierno durante su llegada al desfile.
La celebración continuó en el Palacio Real
Una vez finalizada la parada militar, los reyes, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía se trasladaron al Palacio Real de Madrid para encabezar la tradicional recepción oficial.
El encuentro reunió a altas autoridades del Estado y a representantes de los ámbitos político, económico, social y cultural, como parte de las actividades previstas por la Fiesta Nacional española.