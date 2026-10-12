Turismo

El fin de semana largo generó $313.610 millones, pese al clima y las estadías más cortas

El Día de la Raza movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país, un 3,5% más que en el mismo período de 2025. Sin embargo, las estadías más breves y las condiciones climáticas inestables limitaron el impacto económico, que cayó un 2,2% en términos reales. En Santa Fe, más de 102.000 visitantes impulsaron la actividad, con una agenda de más de 70 eventos culturales, deportivos y recreativos.