El movimiento turístico del feriado dejó un impacto económico directo de $313.610 millones, de acuerdo con el balance de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque creció la cantidad de personas que viajaron, el gasto total se vio condicionado por la menor duración de las estadías.
El fin de semana largo generó $313.610 millones, pese al clima y las estadías más cortas
El Día de la Raza movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país, un 3,5% más que en el mismo período de 2025. Sin embargo, las estadías más breves y las condiciones climáticas inestables limitaron el impacto económico, que cayó un 2,2% en términos reales. En Santa Fe, más de 102.000 visitantes impulsaron la actividad, con una agenda de más de 70 eventos culturales, deportivos y recreativos.
La estadía promedio se redujo de dos días en 2025 a 1,8 días este año, una baja del 10%. En cambio, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $116.900, con un incremento real del 5% respecto del año pasado, una vez descontada la inflación interanual del 22,1%.
La combinación de un mayor gasto por jornada y viajes más cortos no alcanzó para compensar la reducción del tiempo de permanencia. De esta manera, el impacto económico total quedó por debajo del registrado durante el mismo feriado de 2025, medido a precios constantes.
Santa Fe, con una agenda que impulsó el movimiento
En la provincia de Santa Fe, el balance turístico mostró indicadores favorables. De acuerdo con el Observatorio Turístico Provincial, llegaron más de 102.000 visitantes, entre unos 34.000 turistas que pernoctaron y 68.000 excursionistas. El gasto promedio diario superó los $136.000 por turista y el impacto económico estimado alcanzó los $21.759 millones.
La ocupación hotelera y parahotelera superó el 78% en el conjunto provincial y pasó el 85% en los establecimientos hoteleros de las principales ciudades. En Rosario y Santa Fe capital, los alojamientos turísticos temporarios registraron un promedio ponderado de ocupación del 96%.
La agenda cultural, deportiva y recreativa tuvo un papel central en esos resultados. En total, se contabilizaron más de 70 acontecimientos en distintas regiones de la provincia, con una concurrencia acumulada prevista superior a los 610.000 asistentes.
En la ciudad de Santa Fe, uno de los principales atractivos fue la octava edición del Harlem Festival, realizada el 10 y 11 de octubre en la Estación Belgrano. La programación reunió a artistas como Babasónicos, Cazzu, Cuarteto de Nos, La Vela Puerca, Las Pelotas y Guasones, y convocó a público local y visitantes de otras localidades.
La capital provincial también sumó la Feria del Sol y de la Luna, el espectáculo de Pimpinela, el Encuentro Nacional Vintage y competencias deportivas como la Americas Triathlon Cup Santa Fe 2026 y el Grand Prix Nacional de Snipe.
En Rosario, la Feria Internacional del Libro y la Noche de Colectividades fueron parte de una programación que incluyó propuestas gastronómicas, culturales y recreativas. El Biomercado, el Festi del Río y el Cumbión del Paraná completaron una agenda que contribuyó a dinamizar la actividad comercial y de servicios.
En el sur provincial también se destacaron la Fiesta del Mate, en Las Rosas; la Expo Artesanos, en San Lorenzo; el Tango Envenado Fest, en Venado Tuerto, y distintas celebraciones populares en localidades del interior. En el norte, el Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución, en Reconquista, y otras fiestas tradicionales aportaron movimiento a la región.
El clima condicionó las escapadas
La inestabilidad meteorológica fue uno de los factores que atravesaron el fin de semana largo. Las lluvias, la humedad elevada y las temperaturas frescas para la época afectaron especialmente al centro y el este del país, mientras que en el noreste se anticiparon tormentas de mayor intensidad. En sectores cordilleranos y patagónicos también predominaron las bajas temperaturas y la nubosidad.
Las condiciones incidieron en las salidas espontáneas, los desplazamientos de corta distancia y las actividades al aire libre, aunque con efectos diferentes según cada destino. La agenda de festivales, encuentros deportivos y propuestas gastronómicas permitió sostener el atractivo de varias localidades, incluso en un contexto meteorológico poco favorable.
El comportamiento de los viajeros volvió a mostrar la importancia de las reservas de último momento y de los viajes de cercanía. En numerosos destinos, las contrataciones mejoraron sobre la fecha, mientras que las estadías se concentraron en una o dos noches.
El transporte aéreo también registró un movimiento significativo. Aerolíneas Argentinas contabilizó 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre. En los vuelos de cabotaje, el crecimiento interanual fue del 16% y la ocupación alcanzó el 88%. Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia estuvieron entre los destinos más elegidos.
Eventos y naturaleza, entre los principales atractivos
Los mejores desempeños turísticos se observaron en destinos que combinaron acontecimientos masivos, gastronomía, naturaleza y propuestas culturales. En Villa General Belgrano, Córdoba, la Fiesta Nacional de la Cerveza volvió a concentrar la atención. Según datos de Booking.com, las búsquedas de alojamiento para la localidad aumentaron un 379,6% frente al mismo feriado de 2025, aunque ese indicador refleja interés y no necesariamente reservas concretadas.
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En Bariloche, la propuesta gastronómica Bariloche a la Carta acompañó un nivel de ocupación cercano al 80%. Puerto Madryn también alcanzó una ocupación del 80%, mientras que distintas localidades de Córdoba, Catamarca, Tucumán y Santa Fe mostraron resultados favorables.
El turismo de naturaleza mantuvo su atractivo, con propuestas que variaron de acuerdo con cada región: excursiones y senderismo en la Patagonia, recorridos por humedales y actividades náuticas en el Litoral, circuitos del vino en Cuyo y experiencias culturales y paisajísticas en el Noroeste.
A la vez, el presupuesto continuó siendo un factor decisivo. Un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE estimó que una familia de cuatro integrantes necesitó, en promedio, $1.072.600 para cubrir el transporte en micro y el alojamiento durante el fin de semana largo. El monto representó el 53% de un salario formal promedio y fue un 4,2% superior en términos reales al de un año atrás. El cálculo no incluyó comidas, excursiones ni otros gastos.
Más de 12,9 millones de turistas en lo que va del año
El balance de los feriados largos de 2026 muestra que, en ocho fines de semana extendidos, viajaron 12.939.094 turistas por el país. La estadía promedio fue de 2,37 días y el gasto diario promedio se ubicó en $111.282, con un impacto económico acumulado de $3,4 billones, según el relevamiento de CAME.
Los resultados del feriado de octubre reflejan un turismo que conserva capacidad de movilización, pero en el que la duración de las estadías y las decisiones de consumo pesan cada vez más sobre el resultado económico. La oferta de acontecimientos y actividades específicas fue clave para atraer visitantes, mientras que el clima y los presupuestos ajustados marcaron el ritmo de las escapadas.