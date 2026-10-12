Con propuestas culturales, comerciales y gastronómicas

Ceres celebró la 55ª Fiesta Nacional del Zapallo

La celebración se desarrolló del 9 al 12 de octubre en las instalaciones del Club Central Argentino Olímpico. La programación incluyó propuestas musicales, gastronómicas, comerciales y culturales, además de la participación de artesanos, emprendedores e instituciones. Durante la apertura se anunciaron aportes por $46 millones destinados a la organización.