La tradicional celebración se desarrolló en las instalaciones del Club Central Argentino Olímpico y reunió a instituciones, productores, artesanos, comerciantes y visitantes. En el marco de la apertura se anunciaron aportes por $46 millones para acompañar la organización del evento.
Ceres celebró la 55ª Fiesta Nacional del Zapallo
La celebración se desarrolló del 9 al 12 de octubre en las instalaciones del Club Central Argentino Olímpico. La programación incluyó propuestas musicales, gastronómicas, comerciales y culturales, además de la participación de artesanos, emprendedores e instituciones. Durante la apertura se anunciaron aportes por $46 millones destinados a la organización.
La ciudad de Ceres fue escenario de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Zapallo, que alcanzó su 55ª edición y se desarrolló durante el fin de semana en las instalaciones del Club Central Argentino Olímpico.
La celebración, que forma parte del calendario de acontecimientos tradicionales de la región, combinó actividades culturales, musicales, gastronómicas y comerciales, con espacios destinados a la exposición de productos, artesanías y propuestas de emprendedores e instituciones.
La apertura oficial se realizó el sábado 10 de octubre, con la participación de autoridades, representantes de entidades intermedias, comerciantes, productores y vecinos. Durante el acto también se concretó el tradicional corte de cintas y una recorrida por los distintos stands y espacios de exposición.
Una celebración con 55 años de historia
Al dar la bienvenida a los presentes, el presidente del Club Central Argentino Olímpico, Andrés Bernabéu, destacó la trayectoria de la fiesta y el trabajo colectivo que permitió sostenerla a lo largo de más de medio siglo.
El dirigente señaló que alcanzar esta edición representaba un importante esfuerzo organizativo, especialmente en el contexto económico de ese momento. Además, remarcó el vínculo entre el evento y la comunidad local, al considerar que acompañar la celebración significaba respaldar también a Ceres, su gente y su historia.
La continuidad de la Fiesta Nacional del Zapallo reflejó el trabajo de las instituciones que participaron en su organización y el compromiso de distintos sectores de la comunidad para mantener vigente una propuesta que convocó a público de la ciudad y de localidades cercanas.
Durante las jornadas, los visitantes pudieron recorrer los espacios de exposición y disfrutar de una programación que integró música, gastronomía, producción y actividades culturales.
Anunciaron aportes por $46 millones para la organización
En el marco de la apertura, se informó la entrega de aportes gubernamentales por un total de $46 millones destinados a acompañar la realización de la Fiesta Nacional del Zapallo.
Según lo informado por los organizadores, los fondos correspondieron a recursos provenientes de Lotería de Santa Fe, contribuciones de la Cámara de Senadores y un aporte del Gobierno provincial canalizado a través del Servicio de Ventanilla Única para Actividades Estratégicas. Este último fue destinado al Club Central Argentino Olímpico para la organización del evento.
Asimismo, se entregaron declaraciones de interés de las cámaras de Senadores y Diputados de la provincia de Santa Fe, en reconocimiento a la relevancia cultural, social, productiva y turística de la celebración.
En el acto participaron el senador provincial Felipe Michlig, el diputado Marcelo González, la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, y el delegado regional de Educación, Maximiliano Rodríguez, junto con representantes institucionales y otros referentes de la comunidad.
Música, gastronomía y producción durante todo el fin de semana
La programación de la 55ª Fiesta Nacional del Zapallo se extendió hasta el domingo 12 de octubre, con propuestas destinadas a diferentes públicos.
Además de los espectáculos musicales, la oferta incluyó espacios gastronómicos, stands comerciales, artesanos, emprendedores e instituciones, que encontraron en la celebración una oportunidad para mostrar sus productos y actividades.
La combinación de entretenimiento, exposición y participación comunitaria constituyó uno de los rasgos distintivos del encuentro, que convocó a vecinos y visitantes en las instalaciones del club.
Con 55 ediciones en su trayectoria, la Fiesta Nacional del Zapallo reafirmó su lugar entre las celebraciones tradicionales de Ceres y volvió a vincular la actividad cultural con la participación de instituciones y sectores productivos de la ciudad y la región.