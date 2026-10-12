Plan Estratégico de Conectividad Vial

Aprueban $233 millones para una nueva bicisenda y obras en el Acceso Sur de San Jerónimo Norte

La Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 aprobó una partida de $233.004.380,50 para el denominado Plan Estratégico de Conectividad Vial e Infraestructura de Acceso. Los recursos permitirán construir una bicisenda hacia el Polo Industrial y repavimentar un tramo del Acceso Sur.