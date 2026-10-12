San Jerónimo Norte avanza en la planificación de dos obras destinadas a mejorar la conectividad vial y la infraestructura de acceso a la ciudad, luego de que la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 de Obras Menores aprobara una partida de $233.004.380,50.
Aprueban $233 millones para una nueva bicisenda y obras en el Acceso Sur de San Jerónimo Norte
La Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 aprobó una partida de $233.004.380,50 para el denominado Plan Estratégico de Conectividad Vial e Infraestructura de Acceso. Los recursos permitirán construir una bicisenda hacia el Polo Industrial y repavimentar un tramo del Acceso Sur.
Los recursos estarán destinados al denominado Plan Estratégico de Conectividad Vial e Infraestructura de Acceso, que contempla dos intervenciones: la construcción de una nueva bicisenda hacia el Polo Industrial y la repavimentación de la calzada este del Acceso Sur.
Una bicisenda hacia el Polo Industrial
Uno de los proyectos prevé la construcción de una bicisenda sobre el Acceso Este, en dirección al Polo Industrial, a través de la Ruta Provincial 67-S. GestionarTareas
La infraestructura contará con doble sentido de circulación e iluminación LED, con el objetivo de generar mejores condiciones para quienes utilizan ese corredor para trasladarse hacia el sector industrial de la ciudad.
La obra responde a una demanda vinculada especialmente con la circulación cotidiana de trabajadores y vecinos que utilizan ese acceso.
Repavimentación del Acceso Sur
El segundo proyecto incluido en el financiamiento contempla la repavimentación y puesta en valor de la calzada este del Acceso Sur.
La intervención apunta a mejorar las condiciones de transitabilidad de uno de los ingresos a San Jerónimo Norte y reforzar la conexión entre distintos sectores de la ciudad.
Ambas obras forman parte de una planificación más amplia vinculada con la infraestructura vial y los accesos, en un contexto de crecimiento de la actividad urbana e industrial de la localidad.
A la espera de la transferencia de los fondos
La aprobación de la partida constituye el paso administrativo que permite avanzar hacia la ejecución de los proyectos. Ahora, San Jerónimo Norte deberá aguardar la transferencia efectiva de los fondos para dar inicio a los trabajos.
De concretarse según lo previsto, las intervenciones permitirán incorporar una nueva infraestructura específica para la movilidad en bicicleta y mejorar uno de los principales accesos vehiculares a la ciudad.