San Jerónimo Norte y la región serán nuevamente punto de encuentro para jinetes, agrupaciones gauchas y familias de la región con la realización de la 20ª Cabalgata por la Fe y la Unión de los Pueblos, prevista para el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre de 2026.
La Cabalgata por la Fe celebrará sus 20 ediciones con un recorrido por siete localidades
La actividad se realizará el 7 y 8 de noviembre, con salida desde el predio de las Agrupaciones Gauchas de San Jerónimo Norte. El recorrido abarcará unos 80 kilómetros e incluirá visitas a siete capillas, el acompañamiento de la imagen de Nuestra Señora del Mate y un almuerzo con espectáculos folclóricos.
La propuesta combinará tradición, devoción religiosa y camaradería, con un recorrido de aproximadamente 80 kilómetros a caballo y en carruajes por distintas localidades.
Organizada por la Agrupación Amigos de a Caballo, la actividad cuenta con el auspicio de la Municipalidad de San Jerónimo Norte y fue declarada de interés turístico por la Secretaría de Turismo de Santa Fe.
Uno de los momentos destacados de esta edición será el acompañamiento de la imagen de Nuestra Señora del Mate, que estará presente durante el recorrido por las siete capillas previstas en el itinerario. La iniciativa busca renovar el vínculo entre las comunidades, poner en valor las tradiciones gauchas y mantener viva una expresión de fe que reúne a participantes de diferentes localidades.
Dos jornadas de tradición y encuentro entre localidades
La cabalgata comenzará el sábado 7 de noviembre a las 6, con salida desde el predio de las Agrupaciones Gauchas de San Jerónimo Norte. Desde allí, los participantes emprenderán un trayecto que incluirá paradas en diferentes localidades, donde se realizarán encuentros vinculados con la historia, la devoción y las celebraciones patronales.
La primera jornada comenzará a las 8 en San Jerónimo del Sauce, con una visita a la Reliquia Histórica Nacional y al santo patrono San Jerónimo. A las 10, el recorrido continuará en La Vigilancia, donde se encuentra la capilla de Santa Patrona María Auxiliadora.
Al mediodía, la cabalgata llegará a Santa María para visitar a Nuestra Señora de los Dolores. La última parada prevista para el sábado será a las 18 en San Wendelino, en el marco del encuentro con el santo patrono San Wendelino.
El domingo 8, la actividad continuará desde las 8 en Franck, con una visita al oratorio de la Virgen de Itatí. A las 10, el grupo llegará a Las Tunas para encontrarse con San Roque, su santo patrono. Finalmente, a las 12, los jinetes y carruajes arribarán a San Jerónimo Norte, donde tendrá lugar el encuentro con Nuestra Señora de la Asunción.
La imagen de Nuestra Señora del Mate acompañará el recorrido
La presencia de la imagen de Nuestra Señora del Mate será uno de los rasgos distintivos de esta vigésima edición. Su acompañamiento durante el paso por las siete capillas reforzará el carácter religioso de una propuesta que integra la fe con las costumbres del campo y la identidad cultural de las comunidades participantes.
A lo largo de las dos jornadas, la cabalgata atravesará caminos y localidades de la región, en una experiencia que permite compartir historias, fortalecer vínculos y transmitir las tradiciones gauchas a las nuevas generaciones.
La convocatoria es de participación libre durante todo el recorrido, por lo que vecinos y familias podrán acercarse a acompañar el paso de la caravana en las distintas localidades.
Almuerzo gaucho y música folclórica en San Jerónimo Norte
El cierre de la propuesta está previsto para el domingo al mediodía, con un almuerzo en el predio de las Agrupaciones Gauchas de San Jerónimo Norte. La jornada contará además con la actuación de grupos folclóricos, en una celebración que reunirá a los participantes después de completar el itinerario.
Desde la organización informaron que es necesario reservar las tarjetas para el almuerzo. Para obtener información, se encuentran disponibles los siguientes contactos: Esteban, 3404 409758; Carlos, 3404 419117; Martín, 3404 446510; y Claudio, 3404 503940. También se puede consultar a través de Instagram, en agr.amigosdeacaballo, y de Facebook, en Amigos De A Caballos.
La organización aclaró que no se responsabiliza por accidentes que pudieran ocurrir antes, durante o después del recorrido. Asimismo, informó que el domingo por la tarde se realizará el cierre y desconcentración de los participantes en San Jerónimo Norte.
Con dos décadas de historia, la Cabalgata por la Fe y la Unión de los Pueblos volverá a reunir a agrupaciones gauchas y vecinos en torno a una propuesta que combina religiosidad, tradición ecuestre y encuentro comunitario.