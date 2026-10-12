Departamento Las Colonias

La Cabalgata por la Fe celebrará sus 20 ediciones con un recorrido por siete localidades

La actividad se realizará el 7 y 8 de noviembre, con salida desde el predio de las Agrupaciones Gauchas de San Jerónimo Norte. El recorrido abarcará unos 80 kilómetros e incluirá visitas a siete capillas, el acompañamiento de la imagen de Nuestra Señora del Mate y un almuerzo con espectáculos folclóricos.