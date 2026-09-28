Los trabajos de saneamiento de canales troncales avanzan en distintos puntos del sur de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de recuperar capacidad de conducción y mejorar el escurrimiento del agua frente a eventuales lluvias intensas.
Finalizan trabajos en canales troncales de los departamentos San Lorenzo y Rosario
Las tareas se concentran en los canales Ibarlucea, Salvat y Arroyo San Lorenzo, que se encuentran próximos a completar una primera etapa de intervención. El programa contempla la limpieza de 322 kilómetros de 14 canales y alcanza una superficie de unas 660 mil hectáreas.
En esta etapa, las intervenciones se concentran en los canales Ibarlucea, Salvat y Arroyo San Lorenzo, que se encuentran próximos a completar sus tareas de limpieza.
Las obras alcanzan sectores vinculados con los sistemas de drenaje de Ibarlucea, Ricardone, Roldán, Funes, San Jerónimo Sud, Luis Palacios, Aldao, San Lorenzo y Puerto General San Martín.
De acuerdo con la planificación, se están ejecutando los primeros 50 kilómetros de un programa que contempla un total de 322 kilómetros distribuidos en 14 canales troncales. El conjunto de las intervenciones comprende una superficie estimada de 660 mil hectáreas.
Monitoreo de lluvias y niveles de agua
Además de las tareas de limpieza y recuperación de los canales, el proyecto contempla la instalación de 14 nodos telemétricos.
Estos dispositivos permitirán obtener información en tiempo real sobre precipitaciones, niveles hidrométricos y niveles freáticos. Los datos serán utilizados para mejorar el seguimiento del comportamiento de los sistemas hídricos, optimizar la operación de las defensas y fortalecer los mecanismos de alerta ante posibles eventos de lluvias intensas.
Las intervenciones forman parte de un programa que abarca distintos sectores del territorio provincial, con trabajos también previstos en canales de las zonas centro y norte de Santa Fe.
En el centro, las tareas incluyen los canales Malaquías y Las Bandurrias, mientras que en el norte se encuentra previsto el saneamiento del Canal Los Ingleses.
Nuevos frentes de obra en el sur provincial
La siguiente etapa contempla nuevas intervenciones en diferentes sistemas de drenaje del sur santafesino.
Entre los trabajos previstos se encuentra la limpieza de 20 kilómetros del Arroyo Las Estacas, con incidencia sobre los escurrimientos de Montes de Oca y Las Parejas. También se proyectan 26 kilómetros de intervención en el Canal Tres Lagunas y otros 14 kilómetros en el Canal Los Troncos, vinculados al drenaje de Las Rosas, Bouquet y Montes de Oca.
A esto se sumará la limpieza de la conexión Ágataura-San Urbano, destinada a mejorar el funcionamiento del sistema hídrico en sectores de Venado Tuerto, Carmen, Chapuy y Santa Isabel.
La primera etapa del programa en los departamentos del sur contempla además trabajos sobre los arroyos San Lorenzo, Ludueña y Las Estacas; Cañada de Gómez; los canales Ibarlucea, Salvat, Tres Lagunas, Los Troncos, San Urbano, Del Medio, Juncal y Alternativa Norte; la conexión San Urbano y la defensa de Sanford.