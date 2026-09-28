En el sur santafesino

Finalizan trabajos en canales troncales de los departamentos San Lorenzo y Rosario

Las tareas se concentran en los canales Ibarlucea, Salvat y Arroyo San Lorenzo, que se encuentran próximos a completar una primera etapa de intervención. El programa contempla la limpieza de 322 kilómetros de 14 canales y alcanza una superficie de unas 660 mil hectáreas.