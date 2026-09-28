El Centro de Salud Constancio Vigil de Villa Gobernador Gálvez será sometido a una serie de obras de refacción y reforma edilicia, a partir de una licitación realizada por la Municipalidad a través del Fondo de Salud, Seguridad y Educación.
Villa Gobernador Gálvez: licitaron obras de refacción para el Centro de Salud Constancio Vigil
La intervención contempla trabajos de impermeabilización, ampliación y renovación de aberturas, pintura y albañilería. La licitación tuvo un presupuesto oficial de $73 millones y recibió cuatro ofertas.
La intervención cuenta con un presupuesto oficial de $73 millones y contempla trabajos de impermeabilización, renovación y ampliación de aberturas, pintura y tareas de albañilería. El objetivo es mejorar las condiciones edilicias del establecimiento y facilitar la atención de los vecinos que concurren al lugar.
Las obras previstas en el centro de salud
Entre los trabajos incluidos en el proyecto se encuentra la impermeabilización del edificio, además del reemplazo de aberturas existentes y la ampliación de algunas de ellas.
Según explicó la secretaria de Salud y Ambiente, Alejandra Ratti, una de las necesidades detectadas estaba vinculada con las dimensiones de determinados accesos, que dificultaban el ingreso de camillas ante situaciones de emergencia.
“Las reformas tienen que ver con la impermeabilización del centro de salud, el cambio de aberturas y la ampliación de algunas, ya que sucedía que no podían ingresar las camillas en caso de alguna emergencia”, señaló la funcionaria.
El proyecto también incluye trabajos de pintura y albañilería, con el propósito de renovar distintos sectores del edificio y mejorar las condiciones para pacientes y trabajadores.
Cuatro empresas presentaron ofertas
La licitación se realizó sobre la base de un presupuesto oficial de $73.000.000 y contó con la presentación de cuatro oferentes: Al Servicio S.R.L., Filippini Noelia, Juan Ariel Cabrera Molbeck y Leonardo Quevedo.
La apertura de las ofertas forma parte del proceso administrativo previo a la adjudicación de los trabajos, por lo que la ejecución de las obras quedará sujeta a las instancias correspondientes del proceso licitatorio.
Financiamiento a través del Fondo de Salud, Seguridad y Educación
Los trabajos serán financiados mediante el Fondo de Salud, Seguridad y Educación. Ratti señaló que los recursos de este fondo son destinados a intervenciones vinculadas con infraestructura y servicios considerados prioritarios para la comunidad.
“Esta licitación fue por 73 millones de pesos. La idea es que el dinero que se obtiene a través del Fondo de Salud, Seguridad y Educación sea empleado para este tipo de obras”, indicó la secretaria de Salud y Ambiente.
Del acto licitatorio participaron, además de Ratti, el secretario de Obras Públicas, Fabián Nallino; el subsecretario de Hacienda, Víctor Lencina; los concejales Esteban Lenci, Eduardo Bulsicco, Patricia González y Juan Acosta, junto con representantes de las empresas que presentaron sus ofertas.
La intervención prevista permitirá avanzar en la renovación de la infraestructura del Centro de Salud Constancio Vigil, con especial atención sobre los accesos, las condiciones edilicias y los espacios destinados a la atención de los pacientes.